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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU BUGÜN || Tarih belli oldu! 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis'e geldi mi? Ceza indirimi, genel af!
Giriş Tarihi: 06.07.2024 07:08
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
07:08
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU BUGÜN || Tarih belli oldu! 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis'e geldi mi? Ceza indirimi, genel af!
9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan yeni paketinin ayrıntıları netleşiyor. 9. Yargı Paketi son durum ne, ne zaman çıkacak soruları gündemdeki yerini aldı. Yargıda yeni düzenlemeleri içeren paket hakkında TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel açıklamada bulundu. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin komisyonda görüşüleceği tarih belli oldu. TBMM'de yasalaşıp yürürlüğe girecek olan 9. yargı paketi Meclis'e sunuldu. Peki; 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, ceza indirimi ve genel af var mı? İşte detaylar…