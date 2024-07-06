Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU BUGÜN || Tarih belli oldu! 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis'e geldi mi? Ceza indirimi, genel af!
Giriş Tarihi: 06.07.2024 07:08 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 07:08

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU BUGÜN || Tarih belli oldu! 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis'e geldi mi? Ceza indirimi, genel af!

9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan yeni paketinin ayrıntıları netleşiyor. 9. Yargı Paketi son durum ne, ne zaman çıkacak soruları gündemdeki yerini aldı. Yargıda yeni düzenlemeleri içeren paket hakkında TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel açıklamada bulundu. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin komisyonda görüşüleceği tarih belli oldu. TBMM'de yasalaşıp yürürlüğe girecek olan 9. yargı paketi Meclis'e sunuldu. Peki; 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, ceza indirimi ve genel af var mı? İşte detaylar…

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU BUGÜN || Tarih belli oldu! 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis’e geldi mi? Ceza indirimi, genel af!

Yeni yargı paketine dair son dakika gelişmeleri takip ediliyor. 38 maddeden oluşan yeni yargı paketinin hazırlıkları tamamlandı Casusluk düzenlemesi, hükümlülerin eğitim hakkına dair çalışma, soyadı düzenlemesi gibi çeşitli maddeler pakette yer alacak. 9. yargı Paketi maddeleri ve içeriği gündemde. Düzenlemenin TBMM'de yasalaşıp yürürlüğe gireceği tarih merak ediliyor. Gözler Meclis'e geleceği tarihe çevrildi. Cüneyt Yüksel, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, 11 Temmuz Perşembe günü komisyonda görüşüleceğini bildirdi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, genel af var mı, son durum ne?

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU BUGÜN || Tarih belli oldu! 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis’e geldi mi? Ceza indirimi, genel af!

TBMM ADALET KOMİSYONU, 9. YARGI PAKETİNİ HAFTAYA GÖRÜŞECEK!

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, 11 Temmuz Perşembe günü komisyonda görüşüleceğini bildirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU BUGÜN || Tarih belli oldu! 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis’e geldi mi? Ceza indirimi, genel af!

Yüksel, 9. Yargı Paketinin komisyon sürecine ve teklifte yer alan düzenlemelere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Son 22 yılda "güven veren ve erişilebilir adalet" yaklaşımıyla Yargı Reformu Strateji Belgeleri ile İnsan Hakları Eylem Planlarının hazırlandığını belirten Yüksel, bu kapsamda çıkarılan kanunlarla önemli reformların hayata geçirildiğini söyledi.

Temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, uygulamadan kaynaklanan sorunların çözümü, hak arama yollarının artırılması başta olmak üzere çok sayıda alanda düzenlemeler yapıldığını aktaran Yüksel, yargıdaki reform iradesinin devam edeceğini vurguladı.

Cüneyt Yüksel, AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve geçici maddeyle 39 maddeden oluşan 9. Yargı Paketinin 20 kanunda değişiklik ve düzenleme öngördüğünü hatırlattı.

Alternatif çözüm yollarının alanlarının genişletileceğini, aileyle ilgili bazı düzenlemelerin yapılacağını anlatan Yüksel, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda bazı düzenlemelere gidileceğini aktardı.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU BUGÜN || Tarih belli oldu! 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis’e geldi mi? Ceza indirimi, genel af!

"EVLENEN KADININ SOYADINA İLİŞKİN DÜZENLEMEYE GİDİYORUZ"
Cüneyt Yüksel, "9. Yargı Paketi, yargısal süreçlerin hızlandırılmasından suçla ve suçluyla etkin mücadeleye kadar geniş bir çerçevede önemli düzenlemeleri içermektedir." dedi.

Anayasa Mahkemesinin "kadının soyadına" ilişkin iptal kararı doğrultusunda Türk Medeni Kanunu'nda değişiklik yapılacağını bildiren Yüksel, şöyle devam etti:

"Evlenen kadının soyadına ilişkin düzenlemeye gidiyoruz. Aile, Türk toplumun temelidir ve en önemli değerlerindendir. Soybağının doğru bir şekilde tespit edilmesi ve kaydedilmesi için devletin gerekli tedbirleri alması gerekmektedir. Bu çerçevede de yapılacak yeni değişiklikle, koca, ana veya çocuk soybağının reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebilecek. Ana doğumdan, çocuk ise ergin olduğu tarihten başlayarak en geç bir yıl içinde dava açmak zorunda olacak. Ayrıca evlat edinmede ana ve baba adı olarak evlat edinen eşlerin adları yazılabilecek."

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU BUGÜN || Tarih belli oldu! 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis’e geldi mi? Ceza indirimi, genel af!

Sosyal medyadan hakarete yeni düzenleme
Sosyal medya üzerinden "hakaret" suçlarına ilişkin de yeni bir düzenlemenin teklifte yer aldığını dile getiren Yüksel, bu düzenlemeyle suçla daha etkin mücadelenin amaçlandığının altını çizdi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, "Sosyal medya üzerinden hakareti, uzlaştırma kapsamından çıkararak önödeme kapsamına alıyoruz. Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılarak önödeme kapsamına dahil edilecek. Ayrıca Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek." diye konuştu.

Ceza alanında alternatif çözüm yolu olan uzlaştırmanın yargının iş yükünü azalttığını ve başarıyla uygulandığını dile getiren Yüksel, uzlaştırmacılarla ilgili de "hukuk mezunu olma" şartının getirileceğini bildirdi.

SON DAKİKA