9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU BUGÜN || Tarih belli oldu! 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis’e geldi mi? Ceza indirimi, genel af!

Sosyal medyadan hakarete yeni düzenleme

Sosyal medya üzerinden "hakaret" suçlarına ilişkin de yeni bir düzenlemenin teklifte yer aldığını dile getiren Yüksel, bu düzenlemeyle suçla daha etkin mücadelenin amaçlandığının altını çizdi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, "Sosyal medya üzerinden hakareti, uzlaştırma kapsamından çıkararak önödeme kapsamına alıyoruz. Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılarak önödeme kapsamına dahil edilecek. Ayrıca Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek." diye konuştu.

Ceza alanında alternatif çözüm yolu olan uzlaştırmanın yargının iş yükünü azalttığını ve başarıyla uygulandığını dile getiren Yüksel, uzlaştırmacılarla ilgili de "hukuk mezunu olma" şartının getirileceğini bildirdi.