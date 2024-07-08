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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ SON DURUM (8 TEMMUZ 2024) || Ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?
Giriş Tarihi: 08.07.2024 08:17 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 08:17

9. YARGI PAKETİ SON DURUM (8 TEMMUZ 2024) || Ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?

9. Yargı Paketi son dakika gündemde. Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan yeni paket TBMM Başkanlığına sunuldu. 9. Yargı Paketi son durum ne, ne zaman çıkacak merak ediliyor. Yargıda yeni düzenlemeleri içeren paket denetimli serbestlik, 4 4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi ginibi başlıkları ele alıyor. Son olarak Bakan Tunç'tan yeni açıklamalar geldi. TBMM'de yasalaşıp yürürlüğe girecek olan 9. yargı paketi Meclis'te. Peki; 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, ceza indirimi ve genel af var mı? İşte detaylar…

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 8 TEMMUZ 2024 || Ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi?

Yeni yargı paketinin hazırlıklarında son aşamaya gelindi. Casusluk düzenlemesi, hükümlülerin eğitim hakkına dair çalışma, soyadı düzenlemesi gibi çeşitli maddeler pakette yer alacak. 9. yargı Paketi maddeleri ve içeriği gündemde. Düzenlemenin TBMM'de yasalaşıp yürürlüğe gireceği tarih merak ediliyor. Konuyla ilgili gözler Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamalarında. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, genel af var mı, son durum ne?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 8 TEMMUZ 2024 || Ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi?

9. YARGI PAKETİ MECLİS'TE!

AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulan 9. Yargı Paketi içeriği hakkında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bilgi verdi.

Kadınların iki soyadını birlikte kullanabilme hakkından vakıfların vergi muafiyetine yönelik çalışmaya kadar pek çok düzenlemenin yer aldığı 38 maddelik yargı paketinde neler var gündemde!

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9. YARGI PAKETİ SON DURUM 8 TEMMUZ 2024 || Ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi?

BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yargı paketi içeriğine dair şu bilgileri verdi:

Kadın, evlenince eşinin soyadını alacak. Ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla eşinin soyadının önünde evlenmeden önceki soyadını da kullanabilecek. Kadının soyadı, kendi soyadı ile önceki kocasının soyadından oluşuyorsa kadın bu soyadlarından sadece birisini evleneceği kocasının soyadının önünde kullanabilecek. Anayasa Mahkemesi kadınların sadece evlenmeden önceki soyadlarını kullanmasını sağlayan bir iptal kararı vermişti. Bu yönde bir düzenleme yapılmamasının gerekçesinde, 'Anne ve babanın ayrı ayrı soyadı kullanmaları, çocuk üzerinde olumsuz etkiler doğurabilecek, çocuğun hangi soyadını kullanacağı ayrı bir tartışma konusu haline gelecektir. Bu durum, Türk toplumunun temeli olan aile bütünlüğüne zarar verebilecektir'

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 8 TEMMUZ 2024 || Ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi?

TARİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLARIN SATIŞI

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satışına yönelik düzenleme geliyor.

Araçların çürümeden ekonomiye kazandırılmasına yönelik kolay satış çalışması 9. Yargı Paketinde yer alacak.

KADINA SOYBAĞI DAVASI HAKKI
Evlilik birliği içinde doğan çocuğun koca ile olan soy bağının reddi için baba olduğunu iddia eden üçüncü kişiye verilen dava açma hakkının sınırları tekrar belirleniyor. Anneye de baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi için dava açma hakkı veriliyor.

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 8 TEMMUZ 2024 || Ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi?

VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğün idare ve temsil ettiği mazbut vakıflar, yargı harçlarından ve teminat gösterme zorunluluğundan muaf olacak.

YÜKSEK YARGIYA EK ÖDENEK
AYM'nin iptal kararına göre Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile hakim ve savcıların ek tazminatları yeniden düzenleniyor.

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