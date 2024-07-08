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9. YARGI PAKETİ SON DURUM (8 TEMMUZ 2024) || Ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?
Giriş Tarihi: 08.07.2024 08:17
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
08:17
9. YARGI PAKETİ SON DURUM (8 TEMMUZ 2024) || Ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?
9. Yargı Paketi son dakika gündemde. Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan yeni paket TBMM Başkanlığına sunuldu. 9. Yargı Paketi son durum ne, ne zaman çıkacak merak ediliyor. Yargıda yeni düzenlemeleri içeren paket denetimli serbestlik, 4 4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi ginibi başlıkları ele alıyor. Son olarak Bakan Tunç'tan yeni açıklamalar geldi. TBMM'de yasalaşıp yürürlüğe girecek olan 9. yargı paketi Meclis'te. Peki; 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, ceza indirimi ve genel af var mı? İşte detaylar…