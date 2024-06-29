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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU || Denetimli serbestlik, ceza indirimi... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?
Giriş Tarihi: 29.06.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 15:22

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU || Denetimli serbestlik, ceza indirimi... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?

9. Yargı Paketi son dakika haberleri... Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan yeni yargı paketi bu hafta Meclis'e sunuluyor. Yargıda yeni düzenlemeleri içeren paket hakkında " 9. Yargı Paketi son durum ne, ne zaman çıkacak soruları" merak edilip araştırılıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'nin, milletvekillerinin taslak üzerindeki değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından teklife dönüşeceğini bildirdi. Peki; 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi, denetimli serbestlik var mı, maddeleri neler? İşte son durum gelişmeleri...

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU || Denetimli serbestlik, ceza indirimi... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi?

9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak sorusu son dakika gündemdeki yerini aldı. 38 maddeden oluşan yeni yargı paketinin hazırlıklarında son aşamaya gelindi. Ceza indirimi ve af beklentisi olan mahkumlar ve mahkum yakınları "9. Yargı Paketi2nde af ve ceza indirimi olacak mı?" sorusuna anıt arayışını sürdürüyor. Casusluk düzenlemesi, hükümlülerin eğitim hakkına dair çalışma, soyadı düzenlemesi gibi çeşitli maddeler pakette yer alacak. 9. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, genel af var mı, son durum ne?

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU || Denetimli serbestlik, ceza indirimi... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti milletvekillerince TBMM Başkanlığına sunulması beklenen 9. Yargı Paketiyle, casusluk faaliyetleriyle etkin mücadele amacıyla Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yeni bir suç ihdas edilecek.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen ve yargı alanında çeşitli düzenlemeleri içeren kanun teklifinin çalışmaları tamamlandı.

Gelecek haftalarda Meclis Başkanlığına sunulması planlanan teklifte cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeler yer alacak.

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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU || Denetimli serbestlik, ceza indirimi... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 9. YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI!

"Son 1 yılda teşkilatımızın fiziki altyapısını güçlendirmek için 52 bin metrekare kapalı alana sahip 5 adalet sarayını işleme açtık. 2 yeni adli tıp binasının inşaatını tamamladık. İnşaatı ve proje çalışmaları devam eden adli tıp sayısı 5'tir. 14 ceza infaz kurumuyla 2 denetimli serbestlik binası faaliyete geçti. Hakim ve savcı sayısı 24 bin 829'a ulaştı. 2 bin 294 hakim ve savcı ataması yaptık. Aynı dönemde atanan yardımcı personel sayısı 20 bin 779'dur.

Yargılamanın hızlandırılması için 168 adli, 9 idari olmak üzere 177 mahkemenin yanısıra 21 istinaf dairesi faaliyete geçirildi. Duruşmalara uzaktan katılımı sağlayan 386 SEGBİS cihazının kurulumu yapılmıştır. Elektronik duruşma sistem sayısı 340'dır. 40 yeni noterlik ile toplam noterlik sayısı 2 bin 385'e yükseldi. 8. Yargı Paketi ile önemli değişikliklere imza attık."

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU || Denetimli serbestlik, ceza indirimi... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi?

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI: 9. YARGI PAKETİ TBMM'YE GELİYOR!

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen ve yargı alanında çeşitli düzenlemeleri içeren kanun teklifinin çalışmaları tamamlandı.

Gelecek hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan teklifte cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeler yer alacak.

Teklifle, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda konu ve soru sayısı artırılacak. Bu çerçevede her iki sınavda sosyal güvenlik hukuku, milletlerarası hukuk, milletlerarası özel hukuk ve genel kamu hukuku konularında da soru sorulabilecek. Adaylara yöneltilen soruların sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU || Denetimli serbestlik, ceza indirimi... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi?

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ

9. Yargı Paketi'nde noterlik hizmetleri, soy bağının reddi, casusluk suçlarına ilişkin çeşitli düzenlemelerin yer alacak.

Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili özellikle adi örgütler bakımından da TMSF'nin kayyum tayin edilebilmesine yönelik bir düzenleme taslağı olacak.

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