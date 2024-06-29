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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU || Denetimli serbestlik, ceza indirimi... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?
Giriş Tarihi: 29.06.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
15:22
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU || Denetimli serbestlik, ceza indirimi... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?
9. Yargı Paketi son dakika haberleri... Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan yeni yargı paketi bu hafta Meclis'e sunuluyor. Yargıda yeni düzenlemeleri içeren paket hakkında " 9. Yargı Paketi son durum ne, ne zaman çıkacak soruları" merak edilip araştırılıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'nin, milletvekillerinin taslak üzerindeki değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından teklife dönüşeceğini bildirdi. Peki; 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi, denetimli serbestlik var mı, maddeleri neler? İşte son durum gelişmeleri...