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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ || Yeni yargı paketi maddeleri neler, Meclis'e geldi mi? 9. Yargı Paketi içeriği-genel af...
Giriş Tarihi: 14.06.2024 08:20 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 08:20

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ || Yeni yargı paketi maddeleri neler, Meclis'e geldi mi? 9. Yargı Paketi içeriği-genel af...

9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Yeni yargı paketi maddeleri arasında noterlik hizmetleri, soy bağının reddi, casusluk suçlarına dair düzenlemeler gibi pek çok düzenleme yer alıyor. Başkan Erdoğan paketin Meclis'e geldiğini duyurdu. Cezasızlık algısını ortadan kaldıracak yeni yargı paketi Meclis gündeminde. Genel af var mı yok mu Adalet Bakanlığı ve Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamaları ile takip ediliyor. Kanun teklifi ayrıca öğretmenlere yönelik düzenlemeleri de kapsamına aldı. Peki, 9. Yargı Paketi son durum ne, ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ || Yeni yargı paketi maddeleri neler, Meclis’e geldi mi? 9. Yargı Paketi içeriği-genel af...

Yeni yargı paketinin yürürlüğe gireceği tarihi merak edenler "9. Yargı Paketi son durum ne, ne zaman çıkacak?" soruları için arama motorlarını çalıştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yargı paketi hakkında, ''9. Yargı Paketimiz halihazırda Meclisimizin gündeminde'' ifadelerine yer vermişti. Genel af bekleyen mahkum yakınlarının merak ettiği soruya yanıt ise Bakan Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki, 9. Yargı Paketi maddeleri neler, genel af var mı, Meclis'ten geçti mi? İşte tüm bu merak edilenler haberimizin devamında…

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ || Yeni yargı paketi maddeleri neler, Meclis’e geldi mi? 9. Yargı Paketi içeriği-genel af...

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024

9. Yargı Paketi Meclis'e geliyor. Daha önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "9. Yargı Paketi'yle ilgili çalışmamız son aşamaya geldi. 9. Yargı Paketi'ni de Meclis tatile girmeden Meclisin gündemine getireceğiz." şeklinde açıkladığı yeni yargı paketinde sona gelindi.

Cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemelerin yer alacağı paketin bu hafta Meclis'te olması bekleniyor.

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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ || Yeni yargı paketi maddeleri neler, Meclis’e geldi mi? 9. Yargı Paketi içeriği-genel af...

AA haberine göre AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yürütülen düzenlemede casusluk faaliyetleri üzerine teklif ve Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifinin yer alması bekleniyor.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ || Yeni yargı paketi maddeleri neler, Meclis’e geldi mi? 9. Yargı Paketi içeriği-genel af...

9. YARGI PAKETİNDE NELER VAR?

Öncesinde konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Yılmaz Tunç, yeni yargı paketiyle ilgili şunları aktarmıştı:

"Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var."

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ || Yeni yargı paketi maddeleri neler, Meclis’e geldi mi? 9. Yargı Paketi içeriği-genel af...

"Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Yine 9'uncu Yargı Paketi'nde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da arttırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak. Meclis açıldığında seçim sonrası inşallah meclisimizin takdirlerine taslak çalışmamızı sunacağız"

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