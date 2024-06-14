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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ || Yeni yargı paketi maddeleri neler, Meclis'e geldi mi? 9. Yargı Paketi içeriği-genel af...
Giriş Tarihi: 14.06.2024 08:20
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
08:20
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ || Yeni yargı paketi maddeleri neler, Meclis'e geldi mi? 9. Yargı Paketi içeriği-genel af...
9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Yeni yargı paketi maddeleri arasında noterlik hizmetleri, soy bağının reddi, casusluk suçlarına dair düzenlemeler gibi pek çok düzenleme yer alıyor. Başkan Erdoğan paketin Meclis'e geldiğini duyurdu. Cezasızlık algısını ortadan kaldıracak yeni yargı paketi Meclis gündeminde. Genel af var mı yok mu Adalet Bakanlığı ve Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamaları ile takip ediliyor. Kanun teklifi ayrıca öğretmenlere yönelik düzenlemeleri de kapsamına aldı. Peki, 9. Yargı Paketi son durum ne, ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?