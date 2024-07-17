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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ (17 TEMMUZ 2024) || 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?
Giriş Tarihi: 17.07.2024 08:37
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
08:37
9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleriyle birlikte gündemde! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9. Yargı Paketi'nin TBMM'de kabul edildiğini ve önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda görüşüleceğini açıkladı. Bu noktada birçok kanunda değişiklik bekleyen vatandaşlar konu hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, 9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri!