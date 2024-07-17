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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ (17 TEMMUZ 2024) || 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?
Giriş Tarihi: 17.07.2024 08:37 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 08:37

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ (17 TEMMUZ 2024) || 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleriyle birlikte gündemde! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9. Yargı Paketi'nin TBMM'de kabul edildiğini ve önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda görüşüleceğini açıkladı. Bu noktada birçok kanunda değişiklik bekleyen vatandaşlar konu hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, 9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri!

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 17 TEMMUZ 2024 || 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildiğini açıklamıştı. Bu kapsamda ise gündemi meşgul eden yeni yargı paketi casusluk düzenlemesi, hükümlülerin eğitim hakkına dair çalışma, soy düzenlemesi gibi pek çok maddeyi içeriyor. Peki, 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 17 TEMMUZ 2024 || 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, teklifin kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, görüşmelerin yaklaşık 20 saat sürdüğünü belirtti.

Teklifin komisyon sürecinin verimli ve başarılı geçtiğini ifade eden Yüksel, komisyondaki görüş ayrılıklarına ilişkin hükümlerle ilgili AK Parti Grubunun, ilgili bakanlıklar ve diğer paydaşlarla gerekli etki analizlerini yapacağını bildirdi.

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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 17 TEMMUZ 2024 || 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

Yüksel, iktidar ve muhalefet partisi milletvekillerinin vereceği destekle Genel Kurulda teklifin kabul edileceğine inandığını dile getirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildiğini anımsatarak, önümüzdeki günlerde de TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini bildirdi.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 17 TEMMUZ 2024 || 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

YARGI PAKETİ'NİN AYRINTILARI

Teklifle, sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu şikayet süresi, fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek. Arabuluculuk kurumunda yanlızca hukuk fakültesi mezunları araştırmacı olarak görev alabilecek. Arabuculuk için sınav şartı kaldırılacak. Beş yıl kıdemi olan avukatlar arabulucu olabilecek.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 17 TEMMUZ 2024 || 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

Teklifle İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik yapılacak. Buna göre, elektronik ortamda açık artırma suretiyle satışta teklifler arasındaki fark, satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde beşinden ve her halde 1000 Türk lirasından az olamayacak.

Açık artırma süresinin son 10 dakikası içinde yeni bir teklifin verilmesi halinde açık artırma 3 dakika uzatılacak. Uzama süresi içinde yeni bir teklif verilmesi halinde açık artırma süresi her yeni teklifin verilmesinden itibaren 3 dakika uzatılacak. Son uzama süresi içinde yeni bir teklif verilmezse mal en yüksek teklif verene ihale edilecek. Uzama sürelerinin toplamı bir saati geçemeyecek. Bir saatlik süre Adalet Bakanlığının kararıyla kısaltılabilecek, uzatılabilecek veya kaldırılabilecek ve bu kararlar Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurulacak.

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