Giriş Tarihi: 01.08.2024 06:13
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
06:13
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 2024: 4-4 ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi?
9.Yargı Paketi son dakika gelişmeleriyle araştırılmaya devam ediyor. 4-4, ceza indirimi, genel af gibi birçok düzenlenemenin beklendiği paket son gelişmeleriyle vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. 9.Yargı Paketi'nin maddeleri ve içeriğiyle Meclis'ten ne zaman geçeceği Bakan Tunç'ın açıklamalarıyla takip ediliyor. amuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Bakan Tunç Yargı Paketi için tarih verdi. 39 maddelik Yargı Paketi Meclis'ten ne zaman geçecek? Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler? Genel af var mı? İşte 4-4 ceza indirimi ve detaylar