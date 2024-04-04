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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ (19 TEMMUZ 2024) || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 19.07.2024 20:38
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
20:38
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ (19 TEMMUZ 2024) || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
9. Yargı Paketi son dakika haberleri ile gündemin öne çıkan başlıkları arasında yerini aldı. 39 maddeden oluşan paket denetimli serbestlik, 4 4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi başlıkları ele alıyor. 9. Yargı Paketi son durum ne, ne zaman çıkacak soruları ile takip edilen Kamuoyunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olarak da bilinen yeni yarı paketi TBMM Başkanlığına sunuldu. Meclis görüşmeleri devam eden yeni paket ile ilgili son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki; 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, ceza indirimi ve genel af var mı? İşte detaylar…