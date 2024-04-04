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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ (19 TEMMUZ 2024) || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 19.07.2024 20:38 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 20:38

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ (19 TEMMUZ 2024) || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

9. Yargı Paketi son dakika haberleri ile gündemin öne çıkan başlıkları arasında yerini aldı. 39 maddeden oluşan paket denetimli serbestlik, 4 4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi başlıkları ele alıyor. 9. Yargı Paketi son durum ne, ne zaman çıkacak soruları ile takip edilen Kamuoyunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olarak da bilinen yeni yarı paketi TBMM Başkanlığına sunuldu. Meclis görüşmeleri devam eden yeni paket ile ilgili son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki; 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, ceza indirimi ve genel af var mı? İşte detaylar…

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ 19 TEMMUZ 2024 || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği araştırılıyor. Yeni yargı paketi casusluk düzenlemesi, hükümlülerin eğitim hakkına dair çalışma, soyadı düzenlemesi gibi 39 maddeden oluşuyor. Kamuoyunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, genel af var mı?

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ 19 TEMMUZ 2024 || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

BAKAN ŞİMŞEK'TEN YENİ AÇIKLAMALAR!

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek vergi paketine yönelik açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek "Pakette, vergi adaletinin güçlendirilmesi, sermayeye yönelik vergi uygulamaları getirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması için düzenleme önerileri bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Yeni vergi paketini 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması' ilkesiyle hazırladıklarını belirten Bakan Şimşek "Dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermiyor" açıklamasında bulundu.

Şimşek ayrıca "Çalışmalarımızı, Türkiye'de vergilendirilmemiş alan bırakılmaması amacıyla yürütmeye devam edeceğiz. Kayıt dışılıkla kararlı mücadele ve gönüllü uyumu artıracak, bu yolla mali disiplini güçlendirecek adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.

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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ 19 TEMMUZ 2024 || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ TBMM ADALET KOMİSYONUNDA!
TBMM Adalet Komisyonunda, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplandı.

Teklifin, 39 maddeden oluştuğunu ve 20 farklı kanunda değişiklik ve düzenleme öngördüğünü belirten Yüksel, teklifte, hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, adalet hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, suçla daha etkin mücadele edilebilmesi, toplumun temelini oluşturan aile kurumunun güçlendirilmesi konularında düzenlemeler bulunduğunu aktardı.

Ayrıca Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda da çeşitli değişiklikler yapılacağını ifade eden Yüksel, komisyonda teklifle ilgili tüm milletvekillerinin ve katılımcıların görüşlerini alacaklarını belirtti.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ 19 TEMMUZ 2024 || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yargı paketi içeriğine dair şu bilgileri verdi:

Kadın, evlenince eşinin soyadını alacak. Ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla eşinin soyadının önünde evlenmeden önceki soyadını da kullanabilecek. Kadının soyadı, kendi soyadı ile önceki kocasının soyadından oluşuyorsa kadın bu soyadlarından sadece birisini evleneceği kocasının soyadının önünde kullanabilecek. Anayasa Mahkemesi kadınların sadece evlenmeden önceki soyadlarını kullanmasını sağlayan bir iptal kararı vermişti. Bu yönde bir düzenleme yapılmamasının gerekçesinde, 'Anne ve babanın ayrı ayrı soyadı kullanmaları, çocuk üzerinde olumsuz etkiler doğurabilecek, çocuğun hangi soyadını kullanacağı ayrı bir tartışma konusu haline gelecektir. Bu durum, Türk toplumunun temeli olan aile bütünlüğüne zarar verebilecektir'

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ 19 TEMMUZ 2024 || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

TARİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLARIN SATIŞI

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satışına yönelik düzenleme geliyor.

Araçların çürümeden ekonomiye kazandırılmasına yönelik kolay satış çalışması 9. Yargı Paketinde yer alacak.

KADINA SOYBAĞI DAVASI HAKKI
Evlilik birliği içinde doğan çocuğun koca ile olan soy bağının reddi için baba olduğunu iddia eden üçüncü kişiye verilen dava açma hakkının sınırları tekrar belirleniyor. Anneye de baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi için dava açma hakkı veriliyor.

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