9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ (19 TEMMUZ 2024) || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yargı paketi içeriğine dair şu bilgileri verdi:

Kadın, evlenince eşinin soyadını alacak. Ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla eşinin soyadının önünde evlenmeden önceki soyadını da kullanabilecek. Kadının soyadı, kendi soyadı ile önceki kocasının soyadından oluşuyorsa kadın bu soyadlarından sadece birisini evleneceği kocasının soyadının önünde kullanabilecek. Anayasa Mahkemesi kadınların sadece evlenmeden önceki soyadlarını kullanmasını sağlayan bir iptal kararı vermişti. Bu yönde bir düzenleme yapılmamasının gerekçesinde, 'Anne ve babanın ayrı ayrı soyadı kullanmaları, çocuk üzerinde olumsuz etkiler doğurabilecek, çocuğun hangi soyadını kullanacağı ayrı bir tartışma konusu haline gelecektir. Bu durum, Türk toplumunun temeli olan aile bütünlüğüne zarar verebilecektir'