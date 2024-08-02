9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU (2 AĞUSTOS 2024) || 4/4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

Giriş Tarihi: 02.08.2024 08:21
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
08:21
9. Yargı Paketi son dakika haberleri ile mercek altına alınıyor. Kamuoyunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olarak da bilinen yeni yargı paketi son olarak TBMM gündeminde gelmiş ve Adalet Komisyonu'nda kabul edilmişti. 39 maddeden oluşan paket 4/4 ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi, soy bağı davası başlıkları ile araştırılıyor. 9. Yargı Paketi son durum ne, ne zaman çıkacak soruları gündemdeki yerini koruyor. Yeni paket ile ilgili son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki; 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, ceza indirimi ve genel af var mı? İşte detaylar…