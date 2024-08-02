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Giriş Tarihi: 02.08.2024 08:21 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 08:21

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU (2 AĞUSTOS 2024) || 4/4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

9. Yargı Paketi son dakika haberleri ile mercek altına alınıyor. Kamuoyunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olarak da bilinen yeni yargı paketi son olarak TBMM gündeminde gelmiş ve Adalet Komisyonu'nda kabul edilmişti. 39 maddeden oluşan paket 4/4 ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi, soy bağı davası başlıkları ile araştırılıyor. 9. Yargı Paketi son durum ne, ne zaman çıkacak soruları gündemdeki yerini koruyor. Yeni paket ile ilgili son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki; 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, ceza indirimi ve genel af var mı? İşte detaylar…

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU 2 AĞUSTOS 2024 || 4/4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile yakından takip ediliyor. 20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifi hakkında son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, genel af var mı? İşte, 9. Yargı Paketi son durum takip ekranı ve tüm detaylar…

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU 2 AĞUSTOS 2024 || 4/4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 2024 AĞUSTOS

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tun aktardığı üzere incelikli hazırlanan 9. Yargı Paketi Meclis'e gelmişti. Adalet Komisyonu'nda kabul edilen yeni yargı paketi henüz Meclis sürecini tamamlamadı.

TBMM 30 Temmuz tarihi itibarıyla tatile girdi. Sürecin tamamlanması için aranın bitmesi beklenecek.

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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU 2 AĞUSTOS 2024 || 4/4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ

Cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni yargı paketinde içerik şöyle:

  • Adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma
  • Yargısal süreçleri hızlandırma
  • Suçla etkin mücadele sağlama
  • Ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme
  • Temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama
  • Aile kurumunu güçlendirme
  • Hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişletme
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU 2 AĞUSTOS 2024 || 4/4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

İŞTE BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

Ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi pek çok maddenin konuşulduğu çalışmada AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bazı 9. yargı paketi maddelerine dair şu bilgileri verdi:

TARİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLARIN SATIŞI

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satışına yönelik düzenleme geliyor.

Araçların çürümeden ekonomiye kazandırılmasına yönelik kolay satış çalışması 9. Yargı Paketinde yer alacak.

KADINA SOYBAĞI DAVASI HAKKI
Evlilik birliği içinde doğan çocuğun koca ile olan soy bağının reddi için baba olduğunu iddia eden üçüncü kişiye verilen dava açma hakkının sınırları tekrar belirleniyor. Anneye de baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi için dava açma hakkı veriliyor.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU 2 AĞUSTOS 2024 || 4/4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğün idare ve temsil ettiği mazbut vakıflar, yargı harçlarından ve teminat gösterme zorunluluğundan muaf olacak.

YÜKSEK YARGIYA EK ÖDENEK
AYM'nin iptal kararına göre Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile hakim ve savcıların ek tazminatları yeniden düzenleniyor.

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