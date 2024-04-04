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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ (23 TEMMUZ 2024) || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 23.07.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
11:29
9. Yargı Paketi son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Kamuoyunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olarak da bilinen yeni yargı paketi TBMM'de görüşülüyor. 39 maddeden oluşan paket yargıda yeni düzenlemeleri ele alıyor. Denetimli serbestlik, 4 4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi başlıkları ile araştırılan 9. Yargı Paketi son durum ne, ne zaman çıkacak soruları gündemdeki yerini koruyor. Bu noktada yeni paket ile ilgili son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki; 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, ceza indirimi ve genel af var mı? İşte detaylar…