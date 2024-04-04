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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ (23 TEMMUZ 2024) || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 23.07.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 11:29

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ (23 TEMMUZ 2024) || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

9. Yargı Paketi son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Kamuoyunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olarak da bilinen yeni yargı paketi TBMM'de görüşülüyor. 39 maddeden oluşan paket yargıda yeni düzenlemeleri ele alıyor. Denetimli serbestlik, 4 4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi başlıkları ile araştırılan 9. Yargı Paketi son durum ne, ne zaman çıkacak soruları gündemdeki yerini koruyor. Bu noktada yeni paket ile ilgili son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki; 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, ceza indirimi ve genel af var mı? İşte detaylar…

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ 23 TEMMUZ 2024 || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile gündemdeki yerini aldı. 39 maddeden oluşan yeni yargı paketi hakkında son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Kamuoyunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olarak bilinen yeni yargı paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, genel af var mı?

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ 23 TEMMUZ 2024 || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen 39 maddelik 9. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulunda uzlaşı içerisinde kabul edileceğine inandığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildiğini anımsatarak, önümüzdeki günlerde de TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini bildirdi.

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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ 23 TEMMUZ 2024 || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

"KABUL EDİLECEĞİNE İNANIYORUM"

Adalet Bakanı Tunç, kanun teklifinin adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma, yargısal süreçleri hızlandırma, suçla etkin mücadele sağlama, ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama, aile kurumunu güçlendirme, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişletme gibi önemli düzenlemeleri içerdiğini kaydetti.

Kanun teklifinin 39 maddeden oluştuğunu aktaran Tunç, "20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ 23 TEMMUZ 2024 || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

BAKAN ŞİMŞEK'TEN YENİ AÇIKLAMALAR!

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek vergi paketine yönelik açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek "Pakette, vergi adaletinin güçlendirilmesi, sermayeye yönelik vergi uygulamaları getirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması için düzenleme önerileri bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Yeni vergi paketini 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması' ilkesiyle hazırladıklarını belirten Bakan Şimşek "Dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermiyor" açıklamasında bulundu.

Şimşek ayrıca "Çalışmalarımızı, Türkiye'de vergilendirilmemiş alan bırakılmaması amacıyla yürütmeye devam edeceğiz. Kayıt dışılıkla kararlı mücadele ve gönüllü uyumu artıracak, bu yolla mali disiplini güçlendirecek adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ 23 TEMMUZ 2024 || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

BAKAN ŞİMŞEK'TEN YENİ AÇIKLAMALAR!

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek vergi paketine yönelik açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek "Pakette, vergi adaletinin güçlendirilmesi, sermayeye yönelik vergi uygulamaları getirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması için düzenleme önerileri bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Yeni vergi paketini 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması' ilkesiyle hazırladıklarını belirten Bakan Şimşek "Dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermiyor" açıklamasında bulundu.

Şimşek ayrıca "Çalışmalarımızı, Türkiye'de vergilendirilmemiş alan bırakılmaması amacıyla yürütmeye devam edeceğiz. Kayıt dışılıkla kararlı mücadele ve gönüllü uyumu artıracak, bu yolla mali disiplini güçlendirecek adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.

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