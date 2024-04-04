9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ (23 TEMMUZ 2024) || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile gündemdeki yerini aldı. 39 maddeden oluşan yeni yargı paketi hakkında son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Kamuoyunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olarak bilinen yeni yargı paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, genel af var mı?