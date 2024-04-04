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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ (25 TEMMUZ 2024) || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 25.07.2024 08:09
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
08:09
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ (25 TEMMUZ 2024) || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
9. Yargı Paketi son dakika haberleri ile kamuoyunun gündeminde. Kamuoyunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olarak da bilinen yeni yargı paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. 39 maddeden oluşan paket 4-4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi, denetimli serbestlik gibi pek çok başlığı ele alıyor. 9. Yargı Paketi son durum ne, ne zaman çıkacak soruları gündemdeki yerini koruyor. Bu noktada yeni paket ile ilgili son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki; 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, 4-4 ceza indirimi var mı? İşte detaylar…