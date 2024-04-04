9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ (25 TEMMUZ 2024) || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

9. Yargı paketi ile ilgili son dakika bilgileri yakından takip ediliyor. 39 maddeden oluşan Kamuoyunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olarak da bilinen yeni yargı paketi hakkında son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi, 4-4 ceza indirimi var mı, hangi maddeler var? İşte 9. Yargı paketi son durum 2024..