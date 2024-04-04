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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ (25 TEMMUZ 2024) || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 25.07.2024 08:09 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 08:09

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ (25 TEMMUZ 2024) || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

9. Yargı Paketi son dakika haberleri ile kamuoyunun gündeminde. Kamuoyunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olarak da bilinen yeni yargı paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. 39 maddeden oluşan paket 4-4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi, denetimli serbestlik gibi pek çok başlığı ele alıyor. 9. Yargı Paketi son durum ne, ne zaman çıkacak soruları gündemdeki yerini koruyor. Bu noktada yeni paket ile ilgili son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki; 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, 4-4 ceza indirimi var mı? İşte detaylar…

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ 25 TEMMUZ 2024 || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

9. Yargı paketi ile ilgili son dakika bilgileri yakından takip ediliyor. 39 maddeden oluşan Kamuoyunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olarak da bilinen yeni yargı paketi hakkında son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi, 4-4 ceza indirimi var mı, hangi maddeler var? İşte 9. Yargı paketi son durum 2024..

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ 25 TEMMUZ 2024 || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen 39 maddelik 9. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulunda uzlaşı içerisinde kabul edileceğine inandığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildiğini anımsatarak, önümüzdeki günlerde de TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini bildirdi.

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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ 25 TEMMUZ 2024 || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

"KABUL EDİLECEĞİNE İNANIYORUM"

Adalet Bakanı Tunç, kanun teklifinin adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma, yargısal süreçleri hızlandırma, suçla etkin mücadele sağlama, ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama, aile kurumunu güçlendirme, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişletme gibi önemli düzenlemeleri içerdiğini kaydetti.

Kanun teklifinin 39 maddeden oluştuğunu aktaran Tunç, "20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ 25 TEMMUZ 2024 || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

BAKAN ŞİMŞEK'TEN YENİ AÇIKLAMALAR!

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek vergi paketine yönelik açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek "Pakette, vergi adaletinin güçlendirilmesi, sermayeye yönelik vergi uygulamaları getirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması için düzenleme önerileri bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Yeni vergi paketini 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması' ilkesiyle hazırladıklarını belirten Bakan Şimşek "Dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermiyor" açıklamasında bulundu.

Şimşek ayrıca "Çalışmalarımızı, Türkiye'de vergilendirilmemiş alan bırakılmaması amacıyla yürütmeye devam edeceğiz. Kayıt dışılıkla kararlı mücadele ve gönüllü uyumu artıracak, bu yolla mali disiplini güçlendirecek adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ 25 TEMMUZ 2024 || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ TBMM ADALET KOMİSYONUNDA!
TBMM Adalet Komisyonunda, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplandı.

Teklifin, 39 maddeden oluştuğunu ve 20 farklı kanunda değişiklik ve düzenleme öngördüğünü belirten Yüksel, teklifte, hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, adalet hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, suçla daha etkin mücadele edilebilmesi, toplumun temelini oluşturan aile kurumunun güçlendirilmesi konularında düzenlemeler bulunduğunu aktardı.

Ayrıca Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda da çeşitli değişiklikler yapılacağını ifade eden Yüksel, komisyonda teklifle ilgili tüm milletvekillerinin ve katılımcıların görüşlerini alacaklarını belirtti.

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