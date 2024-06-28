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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ: 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis'ten geçti mi? Genel af, ceza indirimi...
Giriş Tarihi: 28.06.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 10:27

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ: 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis'ten geçti mi? Genel af, ceza indirimi...

9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 60 maddelik 9'uncu Yargı Paketi'nin ayrıntıları netleşiyor. Konu hakkında Bakan Tunç'tan açıklamalar geldi. İçeriğinde Ceza İnfaz Sistemi'nde düzenlemeler öngören maddelerin yer aldığı yargı paketi için genel af ve ceza indirimi ön planda olan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler? İşte, 9. Yargı paketi TBMM görüşmelerinde son durum!

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ: 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis’ten geçti mi? Genel af, ceza indirimi...

60 maddelik 9'uncu Yargı Paketi, 23 farklı kanun, 3 kanun hükmünde kararnamede değişiklik veya düzenleme çalışmaları devam ediyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile ceza indirimi beklentisi gündemde yerini alıyor. Adalet Bakanlığı tarafından çalışmalar devam ederken, 9. Yargı Paketi kapsamında açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi, son durum nedir?

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ: 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis’ten geçti mi? Genel af, ceza indirimi...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 9. YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI!

"Son 1 yılda teşkilatımızın fiziki altyapısını güçlendirmek için 52 bin metrekare kapalı alana sahip 5 adalet sarayını işleme açtık. 2 yeni adli tıp binasının inşaatını tamamladık. İnşaatı ve proje çalışmaları devam eden adli tıp sayısı 5'tir. 14 ceza infaz kurumuyla 2 denetimli serbestlik binası faaliyete geçti. Hakim ve savcı sayısı 24 bin 829'a ulaştı. 2 bin 294 hakim ve savcı ataması yaptık. Aynı dönemde atanan yardımcı personel sayısı 20 bin 779'dur.

Yargılamanın hızlandırılması için 168 adli, 9 idari olmak üzere 177 mahkemenin yanısıra 21 istinaf dairesi faaliyete geçirildi. Duruşmalara uzaktan katılımı sağlayan 386 SEGBİS cihazının kurulumu yapılmıştır. Elektronik duruşma sistem sayısı 340'dır. 40 yeni noterlik ile toplam noterlik sayısı 2 bin 385'e yükseldi. 8. Yargı Paketi ile önemli değişikliklere imza attık."

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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ: 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis’ten geçti mi? Genel af, ceza indirimi...

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI: 9. YARGI PAKETİ TBMM'YE GELİYOR!

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen ve yargı alanında çeşitli düzenlemeleri içeren kanun teklifinin çalışmaları tamamlandı.

Gelecek hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan teklifte cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeler yer alacak.

Teklifle, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda konu ve soru sayısı artırılacak. Bu çerçevede her iki sınavda sosyal güvenlik hukuku, milletlerarası hukuk, milletlerarası özel hukuk ve genel kamu hukuku konularında da soru sorulabilecek. Adaylara yöneltilen soruların sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ: 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis’ten geçti mi? Genel af, ceza indirimi...

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ

9. Yargı Paketi'nde noterlik hizmetleri, soy bağının reddi, casusluk suçlarına ilişkin çeşitli düzenlemelerin yer alacak.

Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili özellikle adi örgütler bakımından da TMSF'nin kayyum tayin edilebilmesine yönelik bir düzenleme taslağı olacak.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ: 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis’ten geçti mi? Genel af, ceza indirimi...

Cezaevinden tahliye olduktan sonra onların ıslahı ve toplumda faydalı olmaları anlamında birtakım tedbirler uygulamaya yönelik düzenlemeler var.

Soyadı düzenlemesi yapılacak.

Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.

Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.

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