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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ: 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis'ten geçti mi? Genel af, ceza indirimi...
Giriş Tarihi: 28.06.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
10:27
9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 60 maddelik 9'uncu Yargı Paketi'nin ayrıntıları netleşiyor. Konu hakkında Bakan Tunç'tan açıklamalar geldi. İçeriğinde Ceza İnfaz Sistemi'nde düzenlemeler öngören maddelerin yer aldığı yargı paketi için genel af ve ceza indirimi ön planda olan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler? İşte, 9. Yargı paketi TBMM görüşmelerinde son durum!