9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA MECLİS GELİŞMELERİ | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler?

9. Yargı paketine ilişkin tüm detaylar gündemde. İçeriğinde birçok önemli maddeye yer veren yargı paketi için son durumu ve akıbeti merak konusu oldu. 30 Temmuz tarihinde tatile giren Meclis'in ardından 20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan yargı paketi için son durum yakından takip ediliyor. Konu hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?