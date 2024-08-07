Giriş Tarihi: 07.08.2024 07:48
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
07:48
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA MECLİS GELİŞMELERİ | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler?
9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile birlikte gündemde. Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda kabul edildi. 9. Yargı Paketi'nin 39 maddesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler? İşte, 9. Yargı Paketi son dakika meclis gelişmeleri!