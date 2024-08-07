Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 07.08.2024 07:48 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 07:48

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA MECLİS GELİŞMELERİ | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler?

9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile birlikte gündemde. Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda kabul edildi. 9. Yargı Paketi'nin 39 maddesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler? İşte, 9. Yargı Paketi son dakika meclis gelişmeleri!

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA MECLİS GELİŞMELERİ | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler?

9. Yargı paketine ilişkin tüm detaylar gündemde. İçeriğinde birçok önemli maddeye yer veren yargı paketi için son durumu ve akıbeti merak konusu oldu. 30 Temmuz tarihinde tatile giren Meclis'in ardından 20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan yargı paketi için son durum yakından takip ediliyor. Konu hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA MECLİS GELİŞMELERİ | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler?

ADALET BAKANI'NDAN YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi ve gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA MECLİS GELİŞMELERİ | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler?

Bakan Tunç'un konuya dair açıklaması şöyle;

"9. Yargı Paketi, ekim ayına kaldı. Meclis'in çalışma takvimine yetiştiremedik. Taslak çalışmasına bakanlığımızda katkı sağladık. Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri tamamlandı, Genel Kurul aşamasında sıra sayısı aldı. Meclis ara verme dönemi başladı, ekim ayında ilk işlerden biri olacak.

9. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler var. Arabuluculuk sistemini daha da etkinleştirmeye yönelik, tecrübeli hukukçuların arabulucu olabilmesine yönelik düzenlemeler vardı. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini önemsiyoruz."

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA MECLİS GELİŞMELERİ | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler?

YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Teklifte soyadı düzenlemesinden yargıya, arabuluculuktan hukuk mesleklerine giriş sınavlarında yeniliğe kadar birçok başlıkta değişiklik yer alıyor.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA MECLİS GELİŞMELERİ | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler?

Teklifte tartışmalara neden olan soyadı düzenlemesi yer alıyor. Düzenlemeye göre kadın, evlenince eşinin soyadını alacak. Evlendirme memuru veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kendi soyadını da kullanabilecek.

SON DAKİKA