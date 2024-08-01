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Giriş Tarihi: 01.08.2024 01:44 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 01:44

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 1 AĞUSTOS: 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman Meclis'ten geçecek?

9.Yargı Paketi son dakika gelişmeleriyle araştırılmaya devam ediyor. 4-4, ceza indirimi, genel af gibi birçok düzenlenemenin beklendiği paket son gelişmeleriyle vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. 9.Yargı Paketi'nin maddeleri ve içeriğiyle Meclis'ten ne zaman geçeceği Bakan Tunç'ın açıklamalarıyla takip ediliyor. amuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Bakan Tunç Yargı Paketi için tarih verdi. 39 maddelik Yargı Paketi Meclis'ten ne zaman geçecek? Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler? Genel af var mı? İşte 4-4 ceza indirimi ve detaylar

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 1 AĞUSTOS: 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman Meclis’ten geçecek?

9.Yargı Paketi maddeleri ve içeriği netleşti. Şuan Meclis aşamasında olan paketin detayları mahkumlar ve mahkum yakınları tarafından detaylı bir şekilde inceleniyor. Yeni paket ile 8. Yargı Paketi'nde yer almayann birçok düzenleme hayata geçirilmiş olacak. Peki, 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, maddeleri ve içeriği neler?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 1 AĞUSTOS: 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman Meclis’ten geçecek?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

9. Yargı paketinden de bahseden Adalet Bakanı Tunç, 9. Yargı Paketi'nin Ekim ayına kaldığını belirterek, "Ekim ayında ilk işlerden biri olacak. 9. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler var. Arabuluculuk sistemini daha da etkinleştirmeye yönelik, tecrübeli hukukçuların arabulucu olabilmesine yönelik düzenlemeler vardı. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini önemsiyoruz." dedi.

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9. YARGI PAKETİ SON DURUM 1 AĞUSTOS: 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman Meclis’ten geçecek?

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ
Soyadı düzenlemesi yapılacak
Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.
İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.
Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.
Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.
Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.
Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.
Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 1 AĞUSTOS: 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman Meclis’ten geçecek?

YARGI PAKETİNDE GENEL AF VAR MI?
Genel af 2024 son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Ancak 8. yargı paketi çalışmalarında konuşan Bakan Yılmaz Tunç, gündemlerinde böyle bir çalışma olmadığını aktarmıştı.

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 1 AĞUSTOS: 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman Meclis’ten geçecek?

İŞTE BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 9. yargı paketi maddelerine dair şu bilgileri verdi:

TARİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLARIN SATIŞI

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satışına yönelik düzenleme geliyor.

Araçların çürümeden ekonomiye kazandırılmasına yönelik kolay satış çalışması 9. Yargı Paketinde yer alacak.

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