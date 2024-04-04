Giriş Tarihi: 23.08.2024 07:53
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
08:04
9. Yargı Paketi son durum 2024: 4-4 ceza indirimi, denetimli serbestlik... Yargı paketi maddeleri Meclis'ten geçti mi?
9. Yargı Paketi maddeleri son dakika haberleri arasında takip edilmeye devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları doğrultusunda takip edilen yeni çalışmada 4-4 ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi konu başlıkları takip ediliyor. TBMM arası ardından yeniden gündemdeki yerini alacak düzenlemede son durum araştırılıyor. Peki; yargı paketinde neler var, Meclis'ten geçti mi, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, detaylar...