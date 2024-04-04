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Giriş Tarihi: 23.08.2024 07:53 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 08:04

9. Yargı Paketi son durum 2024: 4-4 ceza indirimi, denetimli serbestlik... Yargı paketi maddeleri Meclis'ten geçti mi?

9. Yargı Paketi maddeleri son dakika haberleri arasında takip edilmeye devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları doğrultusunda takip edilen yeni çalışmada 4-4 ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi konu başlıkları takip ediliyor. TBMM arası ardından yeniden gündemdeki yerini alacak düzenlemede son durum araştırılıyor. Peki; yargı paketinde neler var, Meclis'ten geçti mi, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, detaylar...

9. Yargı Paketi son durum 2024: 4-4 ceza indirimi, denetimli serbestlik... Yargı paketi maddeleri Meclis’ten geçti mi?

9. Yargı Paketi son durum ilgilelerin gündemindeki yerini koruyor. Bakan Tunç'un aktardığı üzere cezasızlık algısını ortadan kaldıracak çalışmada Meclis adımları ve yürürlük tarihi takip ediliyor. Öte yandan hükümlü ve aileleri de genel af araştırmaları da gündemde. Peki; yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

9. Yargı Paketi son durum 2024: 4-4 ceza indirimi, denetimli serbestlik... Yargı paketi maddeleri Meclis’ten geçti mi?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM: GENEL KURULDA BEKLENİYOR!

Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 9. Yargı Paketi genel kurul sürecini bekliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." diyerek Meclis adımını kamuoyu ile paylaştı.

Meclis arası ardından yeni yargı paketi görüşülmeye devam edecek.

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9. Yargı Paketi son durum 2024: 4-4 ceza indirimi, denetimli serbestlik... Yargı paketi maddeleri Meclis’ten geçti mi?

YENİ YARGI PAKETİNDE NELER VAR?

Cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni yargı paketinde içerik şöyle:

  • Adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma
  • Yargısal süreçleri hızlandırma
  • Suçla etkin mücadele sağlama
  • Ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme
  • Temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama
  • Aile kurumunu güçlendirme
  • Hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişletme
9. Yargı Paketi son durum 2024: 4-4 ceza indirimi, denetimli serbestlik... Yargı paketi maddeleri Meclis’ten geçti mi?

BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

Ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi pek çok maddenin konuşulduğu çalışmada AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bazı 9. yargı paketi maddelerine dair şu bilgileri verdi:

TARİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLARIN SATIŞI

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satışına yönelik düzenleme geliyor.

Araçların çürümeden ekonomiye kazandırılmasına yönelik kolay satış çalışması 9. Yargı Paketinde yer alacak.

KADINA SOYBAĞI DAVASI HAKKI
Evlilik birliği içinde doğan çocuğun koca ile olan soy bağının reddi için baba olduğunu iddia eden üçüncü kişiye verilen dava açma hakkının sınırları tekrar belirleniyor. Anneye de baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi için dava açma hakkı veriliyor.

9. Yargı Paketi son durum 2024: 4-4 ceza indirimi, denetimli serbestlik... Yargı paketi maddeleri Meclis’ten geçti mi?

VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğün idare ve temsil ettiği mazbut vakıflar, yargı harçlarından ve teminat gösterme zorunluluğundan muaf olacak.

YÜKSEK YARGIYA EK ÖDENEK
AYM'nin iptal kararına göre Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile hakim ve savcıların ek tazminatları yeniden düzenleniyor.

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