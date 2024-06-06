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9. YARGI PAKETİ TBMM GÖRÜŞMELERİ SON DURUM | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı? Genel af, ceza indirimi…
Giriş Tarihi: 06.06.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
11:11
9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri anbean takip ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yeni yargı paketi hakkındaki açıklamaları kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, konu hakkında gözler Kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Cumhurbaşkanı konu hakkında "8. Yargı Paketi ile önemli değişikliklere imza attık." dedi. İçeriğinde ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi önemli konu başlıklarının yer aldığı 9. Yargı paketinde genel af var mı sorusu gündeme geldi. Peki, 9. Yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte, son gelişmeler!