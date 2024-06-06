9. YARGI PAKETİ TBMM GÖRÜŞMELERİ SON DURUM | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı? Genel af, ceza indirimi…

9. Yargı paketi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 60 maddelik 9'uncu Yargı Paketi, 23 farklı kanun ve 3 kanun hükmünde kararnamede değişiklik veya düzenleme çalışmaları devam ediyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile ceza indirimi beklentisi yeni yargı paketini gündemde öne çıkan önemli başlıklardan biri haline getiriyor. Henüz taslak aşamasında olan paketin detayları yakından takip ediliyor. Peki, 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, Torba Yasa'da var mı?