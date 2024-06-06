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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ TBMM GÖRÜŞMELERİ SON DURUM | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı? Genel af, ceza indirimi…
Giriş Tarihi: 06.06.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 11:11

9. YARGI PAKETİ TBMM GÖRÜŞMELERİ SON DURUM | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı? Genel af, ceza indirimi…

9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri anbean takip ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yeni yargı paketi hakkındaki açıklamaları kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, konu hakkında gözler Kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Cumhurbaşkanı konu hakkında "8. Yargı Paketi ile önemli değişikliklere imza attık." dedi. İçeriğinde ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi önemli konu başlıklarının yer aldığı 9. Yargı paketinde genel af var mı sorusu gündeme geldi. Peki, 9. Yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte, son gelişmeler!

9. YARGI PAKETİ TBMM GÖRÜŞMELERİ SON DURUM | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı? Genel af, ceza indirimi…

9. Yargı paketi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 60 maddelik 9'uncu Yargı Paketi, 23 farklı kanun ve 3 kanun hükmünde kararnamede değişiklik veya düzenleme çalışmaları devam ediyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile ceza indirimi beklentisi yeni yargı paketini gündemde öne çıkan önemli başlıklardan biri haline getiriyor. Henüz taslak aşamasında olan paketin detayları yakından takip ediliyor. Peki, 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, Torba Yasa'da var mı?

9. YARGI PAKETİ TBMM GÖRÜŞMELERİ SON DURUM | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı? Genel af, ceza indirimi…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

"Son 1 yılda teşkilatımızın fiziki altyapısını güçlendirmek için 52 bin metrekare kapalı alana sahip 5 adalet sarayını işleme açtık. 2 yeni adli tıp binasının inşaatını tamamladık. İnşaatı ve proje çalışmaları devam eden adli tıp sayısı 5'tir. 14 ceza infaz kurumuyla 2 denetimli serbestlik binası faaliyete geçti. Hakim ve savcı sayısı 24 bin 829'a ulaştı. 2 bin 294 hakim ve savcı ataması yaptık. Aynı dönemde atanan yardımcı personel sayısı 20 bin 779'dur.

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9. YARGI PAKETİ TBMM GÖRÜŞMELERİ SON DURUM | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı? Genel af, ceza indirimi…

Yargılamanın hızlandırılması için 168 adli, 9 idari olmak üzere 177 mahkemenin yanısıra 21 istinaf dairesi faaliyete geçirildi. Duruşmalara uzaktan katılımı sağlayan 386 SEGBİS cihazının kurulumu yapılmıştır. Elektronik duruşma sistem sayısı 340'dır. 40 yeni noterlik ile toplam noterlik sayısı 2 bin 385'e yükseldi. 8. Yargı Paketi ile önemli değişikliklere imza attık."

9. YARGI PAKETİ TBMM GÖRÜŞMELERİ SON DURUM | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı? Genel af, ceza indirimi…

"MECLİS GÜNDEMİNDE"

"9. Yargı Paketimiz halihazırda Meclisimizin gündemindedir. Son 1 yılda uzlaştırma kapsamında 324 bin 744 seri muhakeme usülü kapsamında 141 bin 243 basit yargılama usülü kapsamında 256 bin 826 dosya hızlı şekilde sonuçlandırılmıştır. Önümüzdeki dönemde adaletin tecellisini hızlandıracak, bazı şikayetlerin önüne geçilecek adımları atmaya devam edeceğiz.

Yeni yargı reformu stratejisi ve insan hakları eylem planıyla inşallah bu alanda beklentileri karşılayacağız. Adaletin etkin, hızlı ve tarafsız şekilde işletilmesi için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyeceğiz."

9. YARGI PAKETİ TBMM GÖRÜŞMELERİ SON DURUM | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı? Genel af, ceza indirimi…

9.YARGI PAKETİ MECLİS'E SUNULDU MU?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini, paketin TBMM tatile girmeden gündeme getirileceğini açıklamıştı.

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