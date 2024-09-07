Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 07.09.2024 07:46 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 07:47

9. Yargı Paketi son durum 2024: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis onayladı mı, genel af ve ceza indirimi var mı?

9. Yargı Paketinin komisyon sürecine ve teklifte yer alan düzenlemelere dair gelişmeler kamuoyunun gündeminde. Son olarak TBMM Adalet Komisyonunda, Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilmişti. 39 maddeden oluşan 9. Yargı Paketinin 20 kanunda değişiklik ve düzenleme yapılması öngörülüyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis onayladı mı, genel af ve ceza indirimi var mı?

9. Yargı Paketi son durum 2024: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis onayladı mı, genel af ve ceza indirimi var mı?

Meclis çalışmaları ile birlikte 9. yargı paketinde son durum yakından takip ediliyor. Son olarak 8. yargı paketinde yer almayan maddeler, yeni yargı paketiyle gündeme gelmişti. İçeriğinde genel af ve ceza indirimininde yer alması beklenen yargı paketine dair TBMM Adalet Komisyonu açıklamaları bekleniyor. Konuya dair son olarak Bakan Tunç açıklamalarda bulunmuştu. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis onayladı mı, genel af ve ceza indirimi var mı?

9. Yargı Paketi son durum 2024: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis onayladı mı, genel af ve ceza indirimi var mı?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

9. Yargı paketinden de bahseden Adalet Bakanı Tunç, 9. Yargı Paketi'nin Ekim ayına kaldığını belirterek, "Ekim ayında ilk işlerden biri olacak. 9. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler var. Arabuluculuk sistemini daha da etkinleştirmeye yönelik, tecrübeli hukukçuların arabulucu olabilmesine yönelik düzenlemeler vardı. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini önemsiyoruz." dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
9. Yargı Paketi son durum 2024: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis onayladı mı, genel af ve ceza indirimi var mı?

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

  • Soyadı düzenlemesi yapılacak
  • Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.
  • İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.
  • Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.
  • Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.
  • Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.
  • Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.
  • Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.

9. Yargı Paketi son durum 2024: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis onayladı mı, genel af ve ceza indirimi var mı?

YARGI PAKETİNDE GENEL AF VAR MI?

Genel af 2024 son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Ancak 8. yargı paketi çalışmalarında konuşan Bakan Yılmaz Tunç, gündemlerinde böyle bir çalışma olmadığını aktarmıştı.

9. Yargı Paketi son durum 2024: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis onayladı mı, genel af ve ceza indirimi var mı?

İŞTE BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 9. yargı paketi maddelerine dair şu bilgileri verdi:

SON DAKİKA