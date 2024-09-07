9. Yargı Paketi son durum 2024: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis onayladı mı, genel af ve ceza indirimi var mı?

Meclis çalışmaları ile birlikte 9. yargı paketinde son durum yakından takip ediliyor. Son olarak 8. yargı paketinde yer almayan maddeler, yeni yargı paketiyle gündeme gelmişti. İçeriğinde genel af ve ceza indirimininde yer alması beklenen yargı paketine dair TBMM Adalet Komisyonu açıklamaları bekleniyor. Konuya dair son olarak Bakan Tunç açıklamalarda bulunmuştu. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis onayladı mı, genel af ve ceza indirimi var mı?