Giriş Tarihi: 07.09.2024 07:46
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
07:47
9. Yargı Paketi son durum 2024: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis onayladı mı, genel af ve ceza indirimi var mı?
9. Yargı Paketinin komisyon sürecine ve teklifte yer alan düzenlemelere dair gelişmeler kamuoyunun gündeminde. Son olarak TBMM Adalet Komisyonunda, Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilmişti. 39 maddeden oluşan 9. Yargı Paketinin 20 kanunda değişiklik ve düzenleme yapılması öngörülüyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis onayladı mı, genel af ve ceza indirimi var mı?