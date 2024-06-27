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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ hakkında Bakan Tunç'tan açıklama! Casusluk maddesi... 9. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 09:30

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ hakkında Bakan Tunç'tan açıklama! Casusluk maddesi... 9. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi?

9. Yargı Paketi son dakika haberleri arasında yerini aldı. Geçtiğimiz gün AK Parti grup toplantısı öncesinde açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili taslak çalışmanın milletvekillerinin değerlendirilmesi sonrası teklife dönüşeceğini açıkladı.Yargı paketinde neler var, af var mı gibi sorular 4 4 ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi konu başlıkları ile gündeme geliyor. İşte 9. Yargı Paketi içeriği, maddeleri, taslağı ve Meclis tarihi hakkında merak edilenler...

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ hakkında Bakan Tunç’tan açıklama! Casusluk maddesi... 9. Yargı Paketi Meclis’e geldi mi?

9. Yargı Paketi içeriği noktasında gündeme gelen casusluk maddesi üzerine açıklama yapan Bakan Tunç, Türkiye'de araştırma yapanların ceza alacağı yönündeki iddialara açıklık getirdi. 1 Temmuz itibarıyla tatile girecek Meclis gündeminde yer alan çalışma için geri sayım başladı. Peki; 9. Yargı Paketi son durum ne, maddeleri ve taslağı çıktı mı, af var mı, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, ayrıntılar...

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ hakkında Bakan Tunç’tan açıklama! Casusluk maddesi... 9. Yargı Paketi Meclis’e geldi mi?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM: BAKAN YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde soruları yanıtladı:

"Adalet Bakanlığı olarak taslak üzerinde çalışmıştık. O taslak üzerinde milletvekillerimizin değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra teklife dönüşecektir"

"Türkiye aleyhine, başka bir devlet ya da organizasyonun lehine Türkiye'de suç işleyenlerin aynı zamanda casusluktan da cezalandırılmasına, uygulamadan kaynaklanan problemi ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenleme... 'Türkiye'de araştırma yapanlar cezalandırılacakmış' gibi değerlendirmelerin hiçbir doğruluk payı yok.

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9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ hakkında Bakan Tunç’tan açıklama! Casusluk maddesi... 9. Yargı Paketi Meclis’e geldi mi?

Mesela; kişisel verileri ihlal etti, bunu casusluk kastıyla yaptı hem kişisel verilerin ihlalinden hem de casusluktan ceza almasına yönelik düzenleme. Bu düzenlemeye de hiçbir kişinin itiraz etmeyeceğini düşünüyoruz. Kamuoyuna yanlış aktarılıyor. Sanki 'Türkiye'de araştırma yapan, haber yapan birisi cezalandırılacakmış' gibi algı oluşturuluyor. Bu algı doğru değil. Bu milletvekillerimizin değerlendirmesine açık olan bir husus. Grubumuz değerlendiriyor. Yargı paketinde yer alır, almaz tamamen onların takdirinde olan bir husus."

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ hakkında Bakan Tunç’tan açıklama! Casusluk maddesi... 9. Yargı Paketi Meclis’e geldi mi?

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ

Bakan Yılmaz Tunç'un taslak metin üzerinde çalışmanın sürdüğünü söylediği 9. Yargı Paketi içeriğinde yabancı ülke ve istihbarat suçu işlemeye yönelik bir düzenleme yer alacak.

Casusluk faaliyetleri üzerine teklifin yanı sıra Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifinin yer alması da konuşulanlar arasında.

İşte içeriğe yönelik Bakan Tunç açıklaması:

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ hakkında Bakan Tunç’tan açıklama! Casusluk maddesi... 9. Yargı Paketi Meclis’e geldi mi?

"Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var.

Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Yine 9'uncu Yargı Paketi'nde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da arttırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak."

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