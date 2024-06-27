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9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ hakkında Bakan Tunç'tan açıklama! Casusluk maddesi... 9. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
09:30
9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ hakkında Bakan Tunç'tan açıklama! Casusluk maddesi... 9. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi?
9. Yargı Paketi son dakika haberleri arasında yerini aldı. Geçtiğimiz gün AK Parti grup toplantısı öncesinde açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili taslak çalışmanın milletvekillerinin değerlendirilmesi sonrası teklife dönüşeceğini açıkladı.Yargı paketinde neler var, af var mı gibi sorular 4 4 ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi konu başlıkları ile gündeme geliyor. İşte 9. Yargı Paketi içeriği, maddeleri, taslağı ve Meclis tarihi hakkında merak edilenler...