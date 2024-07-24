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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024 | Gözler TBMM’ye çevrildi: 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis’e geldi mi, 4-4 ceza indirimi ve genel af var mı, hangi maddeler var?
Giriş Tarihi: 24.07.2024 10:42 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 10:43

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024 | Gözler TBMM’ye çevrildi: 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis’e geldi mi, 4-4 ceza indirimi ve genel af var mı, hangi maddeler var?

9. Yargı Paketi ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen yeni yargı paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. 39 maddeden oluşan paketin içeriğinde; 4-4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi, denetimli serbestlik gibi pek çok başlık yer alıyor. 9. Yargı Paketi'ne dair son açıklama ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? 4-4 ceza indirimi var mı? İşte 9. Yargı Paketi son durum 2024

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024 | Gözler TBMM’ye çevrildi: 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis’e geldi mi, 4-4 ceza indirimi ve genel af var mı, hangi maddeler var?

39 maddeden oluşan 9. Yargı paketi ile ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Kamuoyunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olarak bilinene 9. Yargı Paketi ile ilgili son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Tunç, kanun teklifinin, suçla etkin mücadeleyi sağlama, adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma ve ceza adalet sisteminde düzenlemeler içerdiğini belirtti. Peki, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi, 4-4 ceza indirimi var mı, hangi maddeler var? İşte 9. Yargı paketi son durum 2024

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024 | Gözler TBMM’ye çevrildi: 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis’e geldi mi, 4-4 ceza indirimi ve genel af var mı, hangi maddeler var?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

9. Yargı Paketi Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.

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9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024 | Gözler TBMM’ye çevrildi: 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis’e geldi mi, 4-4 ceza indirimi ve genel af var mı, hangi maddeler var?

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen 39 maddelik 9. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulunda uzlaşı içerisinde kabul edileceğine inandığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildiğini anımsatarak, önümüzdeki günlerde de TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini bildirdi.

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024 | Gözler TBMM’ye çevrildi: 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis’e geldi mi, 4-4 ceza indirimi ve genel af var mı, hangi maddeler var?

"KABUL EDİLECEĞİNE İNANIYORUM"

Adalet Bakanı Tunç, kanun teklifinin adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma, yargısal süreçleri hızlandırma, suçla etkin mücadele sağlama, ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama, aile kurumunu güçlendirme, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişletme gibi önemli düzenlemeleri içerdiğini kaydetti.

Kanun teklifinin 39 maddeden oluştuğunu aktaran Tunç, "20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024 | Gözler TBMM’ye çevrildi: 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis’e geldi mi, 4-4 ceza indirimi ve genel af var mı, hangi maddeler var?

9. YARGI PAKETİ HANGİ KONULARI KAPSIYOR?

Adalet Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplanacak. Komisyon, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

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