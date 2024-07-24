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9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024 | Gözler TBMM’ye çevrildi: 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis’e geldi mi, 4-4 ceza indirimi ve genel af var mı, hangi maddeler var?
Giriş Tarihi: 24.07.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
10:43
9. Yargı Paketi ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen yeni yargı paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. 39 maddeden oluşan paketin içeriğinde; 4-4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi, denetimli serbestlik gibi pek çok başlık yer alıyor. 9. Yargı Paketi'ne dair son açıklama ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? 4-4 ceza indirimi var mı? İşte 9. Yargı Paketi son durum 2024…