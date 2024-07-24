9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024 | Gözler TBMM’ye çevrildi: 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis’e geldi mi, 4-4 ceza indirimi ve genel af var mı, hangi maddeler var?

39 maddeden oluşan 9. Yargı paketi ile ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Kamuoyunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olarak bilinene 9. Yargı Paketi ile ilgili son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Tunç, kanun teklifinin, suçla etkin mücadeleyi sağlama, adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma ve ceza adalet sisteminde düzenlemeler içerdiğini belirtti. Peki, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi, 4-4 ceza indirimi var mı, hangi maddeler var? İşte 9. Yargı paketi son durum 2024