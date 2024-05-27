9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024: İnfaz düzenlemesi, ceza indirimi... 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis’e geldi mi?

9. Yargı Paketi son durum 2024 yılı için takip edilmeye devam ediyor. 8. paketin ardından yeniden çalışmaya koyulan Adalet Bakanlığı ve Bakan Tunç bu kez yeni düzenlemede sona geldi. İnfaz düzenlemesinden denetimli serbestliğe ceza indiriminden pek çok yargı düzenlemesinde geri sayıma başlandı. Peki; 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi, yargı paketinde genel af var mı? İşte, yanıtı!