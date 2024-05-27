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9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024: İnfaz düzenlemesi, ceza indirimi... 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis'e geldi mi?
Giriş Tarihi: 27.05.2024 07:29
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
07:29
9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024: İnfaz düzenlemesi, ceza indirimi... 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis'e geldi mi?
9. Yargı Paketi son durum her gün trend araştırmalar listesinde yerini alıyor. Hükümlü ve aileleri başta olmak üzere yargıda yapılacak düzenlemeler herkesin gündemde. İnfaz düzenlemesi, ceza indirimi, denetimli serbestlik gibi konu başlıklarının en çok araştırıldığı yargı paketinde af var mı sorusu da sorulmaya devam ediyor. Konuya dair Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklaması bulunuyor. Peki; 9. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis'e geldi mi, içeriğinde genel af yer alıyor mu? İşte, tüm ayrıntılar...