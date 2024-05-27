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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024: İnfaz düzenlemesi, ceza indirimi... 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis'e geldi mi?
Giriş Tarihi: 27.05.2024 07:29 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 07:29

9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024: İnfaz düzenlemesi, ceza indirimi... 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis'e geldi mi?

9. Yargı Paketi son durum her gün trend araştırmalar listesinde yerini alıyor. Hükümlü ve aileleri başta olmak üzere yargıda yapılacak düzenlemeler herkesin gündemde. İnfaz düzenlemesi, ceza indirimi, denetimli serbestlik gibi konu başlıklarının en çok araştırıldığı yargı paketinde af var mı sorusu da sorulmaya devam ediyor. Konuya dair Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklaması bulunuyor. Peki; 9. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis'e geldi mi, içeriğinde genel af yer alıyor mu? İşte, tüm ayrıntılar...

9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024: İnfaz düzenlemesi, ceza indirimi... 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis’e geldi mi?

9. Yargı Paketi son durum 2024 yılı için takip edilmeye devam ediyor. 8. paketin ardından yeniden çalışmaya koyulan Adalet Bakanlığı ve Bakan Tunç bu kez yeni düzenlemede sona geldi. İnfaz düzenlemesinden denetimli serbestliğe ceza indiriminden pek çok yargı düzenlemesinde geri sayıma başlandı. Peki; 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi, yargı paketinde genel af var mı? İşte, yanıtı!

9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024: İnfaz düzenlemesi, ceza indirimi... 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis’e geldi mi?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024

9. Yargı Paketi son aşamada. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz aylarda detayları kamuoyu ile paylaşmıştı. AK Parti Grup Toplantısı öncesinde yeni pakete dair açıklama yapan Bakan Tunç, Meclis tarihi için geri sayımı başlattı:

"9. Yargı Paketi'yle ilgili çalışmamız son aşamaya geldi. 9. Yargı Paketi'ni de Meclis tatile girmeden Meclisin gündemine getireceğiz."

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9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024: İnfaz düzenlemesi, ceza indirimi... 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis’e geldi mi?

9. YARGI PAKETİNDE NELER VAR?

Öncesinde konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Yılmaz Tunç, yeni yargı paketiyle ilgili şunları aktarmıştı:

"Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var."

9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024: İnfaz düzenlemesi, ceza indirimi... 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis’e geldi mi?

"Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Yine 9'uncu Yargı Paketi'nde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da arttırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak. Meclis açıldığında seçim sonrası inşallah meclisimizin takdirlerine taslak çalışmamızı sunacağız"

9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024: İnfaz düzenlemesi, ceza indirimi... 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis’e geldi mi?

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

Yeni yargı paketinin kesinleşmeyen ancak beklenen maddeleri şöyle:

  • Cezasızlık algısının kırılmasına yönelik denetimli serbestlik alanında yeni bir düzenleme bekleniyor.
  • Hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi formülü üzerinde duruluyor.
  • Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin yeni bir değişiklik de bekleniyor. İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gündemde.
  • Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilmesi beklenenler arasında.
  • Sporda şiddete yönelik de yeni düzenlemelerin gündemde olması ihtimaller arasında.
  • Caydırıcılık açısından cezaların artırılması da gündemde olabilir.

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