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9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024:"Bakan Tunç açıkladı" 4-4,genel af, denetimli serbestlik…”9. Yargı paketi maddeleri çıktı mı?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 06:43
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
06:43
9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024:"Bakan Tunç açıkladı" 4-4,genel af, denetimli serbestlik…”9. Yargı paketi maddeleri çıktı mı?
9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriğiyle gündemde. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen 9. Yargı Paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yargı alanında önemli gelişmelerin ve düzenlemelerin yapılacağı belirtilen paket, denetimli serbestlik,gene af, 4-4 ceza indirimi ve birçok kanunda değişiklik bekleniyor. Birçok kanunda değişiklik bekleyen vatandaşlar "9.Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?" şeklinde aramalarına başladı. Meclis'in gündemde yer alacak paket için gözler Meclis'te! Peki, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? Genel af var mı? İşte detaylar