9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER (31 TEMMUZ 2024) | 4-4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi... 9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

9. Yargı Paketi TBMM gündeminde! Yargıdaki pek çok düzenlemeyi içeren yoğun bir çalışmanın yapıldığı yeni pakete dair güncel bilgileri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç aktardı. 20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifi için tüm detaylar mercek altına alındı. Peki, 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?