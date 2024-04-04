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Giriş Tarihi: 31.07.2024 07:38 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 07:38

9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER (31 TEMMUZ 2024) | 4-4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi... 9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kamuoyunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olarak aktarılan konu hakkında detayları Adalet Bakanı Yılmaz Tunç aktarmıştı. İçeriğinde 4-4 ceza indirimi ve infaz düzenlemesi gibi konu başlıklarının yer aldığı paket için "9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?" soruları yanıt arıyor. Peki, 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği son durum!

9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 31 TEMMUZ 2024 | 4-4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi... 9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

9. Yargı Paketi TBMM gündeminde! Yargıdaki pek çok düzenlemeyi içeren yoğun bir çalışmanın yapıldığı yeni pakete dair güncel bilgileri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç aktardı. 20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifi için tüm detaylar mercek altına alındı. Peki, 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 31 TEMMUZ 2024 | 4-4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi... 9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM: MECLİS ADIMINDA!

9. Yargı Paketi TBMM gündeminde görüşülmeye devam ediyor. Yargıdaki pek çok düzenleme özelinde yoğun bir çalışmanın yapıldığı yeni pakete dair güncel bilgiler Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan alınıyor:

"20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

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9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 31 TEMMUZ 2024 | 4-4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi... 9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

Adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma, yargısal süreçleri hızlandırma, suçla etkin mücadele sağlama, ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama, aile kurumunu güçlendirme, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişletme gibi önemli hedeflerin koyulduğu 9. Yargı Paketi maddeleri kamuoyu ile buluşmayı bekliyor.

Peki, o maddeler neler olacak?

9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 31 TEMMUZ 2024 | 4-4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi... 9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

İŞTE BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 9. yargı paketi maddelerine dair şu bilgileri verdi:

9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 31 TEMMUZ 2024 | 4-4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi... 9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

TARİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLARIN SATIŞI

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satışına yönelik düzenleme geliyor.

Araçların çürümeden ekonomiye kazandırılmasına yönelik kolay satış çalışması 9. Yargı Paketinde yer alacak.

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