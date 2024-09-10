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Giriş Tarihi: 10.09.2024 06:31 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 06:33

9. YARGI PAKETİ SON DURUM: 4-4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi... 9. Yargı Paketi maddeleri Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

9.Yargı paketi gelişmeleri ve Meclis gündemi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne dair maddeler ve içerik araştırılmaya başlandı. 4-4 ceza indirimi, denetimli serbestlik gibi birçok yeni düzenlemeyi içinde barındırması beklenen paketin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bakan Tunç yeni kanun teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Resmî Gazete'de yayımlandı mı, maddeleri neler? Genel af var mı? İşte detaylar

9. YARGI PAKETİ SON DURUM: 4-4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi... 9. Yargı Paketi maddeleri Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

20 farklı kanunda değişiklik yapan 36 maddeden oluşan kanun teklifine dair Meclis'in gündemi sorgulanırken mahkum ve mahkum yakınlarını yakından ilgilendiren birçok konu mercek altına alındı. İşte 9. Yargı Paketi son gelişmeleri

9. YARGI PAKETİ SON DURUM: 4-4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi... 9. Yargı Paketi maddeleri Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
9. Yargı paketinden de bahseden Adalet Bakanı Tunç, 9. Yargı Paketi'nin Ekim ayına kaldığını belirterek, "Ekim ayında ilk işlerden biri olacak. 9. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler var. Arabuluculuk sistemini daha da etkinleştirmeye yönelik, tecrübeli hukukçuların arabulucu olabilmesine yönelik düzenlemeler vardı. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini önemsiyoruz." dedi.

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9. YARGI PAKETİ SON DURUM: 4-4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi... 9. Yargı Paketi maddeleri Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ
Soyadı düzenlemesi yapılacak
Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.
İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.
Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.
Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.
Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.
Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.
Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.

9. YARGI PAKETİ SON DURUM: 4-4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi... 9. Yargı Paketi maddeleri Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

YARGI PAKETİNDE GENEL AF VAR MI?
Genel af 2024 son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Ancak 8. yargı paketi çalışmalarında konuşan Bakan Yılmaz Tunç, gündemlerinde böyle bir çalışma olmadığını aktarmıştı.

9. YARGI PAKETİ SON DURUM: 4-4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi... 9. Yargı Paketi maddeleri Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

İŞTE BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 9. yargı paketi maddelerine dair şu bilgileri verdi:
TRAFİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLARIN SATIŞI
Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satışına yönelik düzenleme geliyor.
Araçların çürümeden ekonomiye kazandırılmasına yönelik kolay satış çalışması 9. Yargı Paketinde yer alacakç

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