Giriş Tarihi: 10.09.2024 06:31
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
06:33
9. YARGI PAKETİ SON DURUM: 4-4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi... 9. Yargı Paketi maddeleri Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
9.Yargı paketi gelişmeleri ve Meclis gündemi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne dair maddeler ve içerik araştırılmaya başlandı. 4-4 ceza indirimi, denetimli serbestlik gibi birçok yeni düzenlemeyi içinde barındırması beklenen paketin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bakan Tunç yeni kanun teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Resmî Gazete'de yayımlandı mı, maddeleri neler? Genel af var mı? İşte detaylar