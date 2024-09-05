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Giriş Tarihi: 05.09.2024 07:32 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 07:32

YENİ 9. YARGI PAKETİ HABERLERİ: 9. Yargı Paketi çıktı mı, maddeleri neler, neler değişecek? 4/4 ceza indirimi, genel af...

Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. 39 maddelik 9. Yargı Paketi'nin ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gireceği merak ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yargı paketinin mecliste uzlaşı içerisinde kabul edileceğine inandığını bildirdi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, son durum nedir?

YENİ 9. YARGI PAKETİ HABERLERİ: 9. Yargı Paketi çıktı mı, maddeleri neler, neler değişecek? 4/4 ceza indirimi, genel af...

Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. 39 maddeden oluşan yeni yargı paketine ilişkin detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar 9.Yargı Paketi'nin içeriğini merak ediyor. Peki, 9. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak? 9. Yargı Paketi ile neler değişecek, ceza indirimi ve genel af var mı? İşte detaylar...

YENİ 9. YARGI PAKETİ HABERLERİ: 9. Yargı Paketi çıktı mı, maddeleri neler, neler değişecek? 4/4 ceza indirimi, genel af...

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir canlı yayında gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu ve yargı paketi düzenlemesine de değindi. Bakan Tunç'un konuya dair açıklaması şöyle;

"9. Yargı Paketi, ekim ayına kaldı. Meclis'in çalışma takvimine yetiştiremedik. Taslak çalışmasına bakanlığımızda katkı sağladık. Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri tamamlandı, Genel Kurul aşamasında sıra sayısı aldı. Meclis ara verme dönemi başladı, ekim ayında ilk işlerden biri olacak.

9. Yargı Paketi'nin Ekim ayından sonra yasalaşarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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YENİ 9. YARGI PAKETİ HABERLERİ: 9. Yargı Paketi çıktı mı, maddeleri neler, neler değişecek? 4/4 ceza indirimi, genel af...

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ
Soyadı düzenlemesi yapılacak
Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.
İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.
Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.
Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.
Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.
Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.
Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.

YENİ 9. YARGI PAKETİ HABERLERİ: 9. Yargı Paketi çıktı mı, maddeleri neler, neler değişecek? 4/4 ceza indirimi, genel af...

YARGI PAKETİNDE GENEL AF VAR MI?
Genel af 2024 son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Ancak 8. yargı paketi çalışmalarında konuşan Bakan Yılmaz Tunç, gündemlerinde böyle bir çalışma olmadığını aktarmıştı.

YENİ 9. YARGI PAKETİ HABERLERİ: 9. Yargı Paketi çıktı mı, maddeleri neler, neler değişecek? 4/4 ceza indirimi, genel af...

İŞTE BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 9. yargı paketi maddelerine dair şu bilgileri verdi:
TRAFİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLARIN SATIŞI
Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satışına yönelik düzenleme geliyor.
Araçların çürümeden ekonomiye kazandırılmasına yönelik kolay satış çalışması 9. Yargı Paketinde yer alacak.

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