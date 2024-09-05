Giriş Tarihi: 05.09.2024 07:32
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
07:32
YENİ 9. YARGI PAKETİ HABERLERİ: 9. Yargı Paketi çıktı mı, maddeleri neler, neler değişecek? 4/4 ceza indirimi, genel af...
Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. 39 maddelik 9. Yargı Paketi'nin ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gireceği merak ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yargı paketinin mecliste uzlaşı içerisinde kabul edileceğine inandığını bildirdi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, son durum nedir?