9. Yargı Paketi son durum: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis’e geldi mi, genel af var mı?

9. YARGI PAKETİNDE NELER VAR?

Öncesinde konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Yılmaz Tunç, yeni yargı paketiyle ilgili şunları aktarmıştı:

"Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var."