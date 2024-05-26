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Haberler Yaşam 9. Yargı Paketi son durum: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis'e geldi mi, genel af var mı?
Giriş Tarihi: 26.05.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 09:37

9. Yargı Paketi son durum: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis'e geldi mi, genel af var mı?

9. Yargı Paketi son dakika haberleri arasında takip edilmeye devam ediyor. Ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi pek çok konuyla gündeme gelen yeni yargı paketinde af var mı sorusu Bakan Yılmaz Tunç tarafından yanıtlandı. Adalet Bakanlığı bünyesinde hazırlanan çalışmalara dair araştırmalar Meclis gündemiyle birlikte sorgulanıyor. Peki; 9. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak, genel af son durum nedir? İşte, detaylar...

9. Yargı Paketi son durum: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis’e geldi mi, genel af var mı?

9. Yargı Paketi son durum gelişmeleri ile gündemde. Bakan Tunç'un aktardığı üzere son aşamada olan çalışma ceza indiriminden infaz düzenlemesine pek çok konu ile araştırılıyor. Hükümlü ve ailelerinin araştırdığı yargı paketi genel af gelişmeleri ise çözüme kavuşmuş durumda. Peki; 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi?

9. Yargı Paketi son durum: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis’e geldi mi, genel af var mı?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024

9. Yargı Paketi son aşamada. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz aylarda detayları kamuoyu ile paylaşmıştı. AK Parti Grup Toplantısı öncesinde yeni pakete dair açıklama yapan Bakan Tunç, Meclis tarihi için geri sayımı başlattı:

"9. Yargı Paketi'yle ilgili çalışmamız son aşamaya geldi. 9. Yargı Paketi'ni de Meclis tatile girmeden Meclisin gündemine getireceğiz."

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9. Yargı Paketi son durum: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis’e geldi mi, genel af var mı?

9. YARGI PAKETİNDE NELER VAR?

Öncesinde konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Yılmaz Tunç, yeni yargı paketiyle ilgili şunları aktarmıştı:

"Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var."

9. Yargı Paketi son durum: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis’e geldi mi, genel af var mı?

"Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Yine 9'uncu Yargı Paketi'nde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da arttırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak. Meclis açıldığında seçim sonrası inşallah meclisimizin takdirlerine taslak çalışmamızı sunacağız"

9. Yargı Paketi son durum: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis’e geldi mi, genel af var mı?

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

Yeni yargı paketinin kesinleşmeyen ancak beklenen maddeleri şöyle:

  • Cezasızlık algısının kırılmasına yönelik denetimli serbestlik alanında yeni bir düzenleme bekleniyor.
  • Hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi formülü üzerinde duruluyor.
  • Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin yeni bir değişiklik de bekleniyor. İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gündemde.
  • Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilmesi beklenenler arasında.
  • Sporda şiddete yönelik de yeni düzenlemelerin gündemde olması ihtimaller arasında.
  • Caydırıcılık açısından cezaların artırılması da gündemde olabilir.

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