Haberler
Yaşam
9. Yargı Paketi son durum: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis'e geldi mi, genel af var mı?
Giriş Tarihi: 26.05.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
09:37
9. Yargı Paketi son durum: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis'e geldi mi, genel af var mı?
9. Yargı Paketi son dakika haberleri arasında takip edilmeye devam ediyor. Ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi pek çok konuyla gündeme gelen yeni yargı paketinde af var mı sorusu Bakan Yılmaz Tunç tarafından yanıtlandı. Adalet Bakanlığı bünyesinde hazırlanan çalışmalara dair araştırmalar Meclis gündemiyle birlikte sorgulanıyor. Peki; 9. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak, genel af son durum nedir? İşte, detaylar...