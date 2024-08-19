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Giriş Tarihi: 19.08.2024 18:37 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 18:37

9. YARGI PAKETİ SON DURUM | Genel af ve ceza indiriminde son durum! 9. yargı paketi ne zaman çıkacak?

9. Yargı Paketi hakkında son gelişmeler genel af ve ceza indirimi ile birlikte takip ediliyor. 39 maddelik Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilmişti. Meclis tatili öncesinde gündemden düşmeyen yargı paketine dair son gelişmeler mercek altına alındı. Peki, 9. yargı paketi ne zaman çıkacak? Genel af ve ceza indirimi var mı? İşte, 9. Yargı paketi son gelişmeler…

9. YARGI PAKETİ SON DURUM | Genel af ve ceza indiriminde son durum! 9. yargı paketi ne zaman çıkacak?

9. Yargı Paketi gelişmeleri gündemde. Kamuoyunu yakından ilgilendiren birçok maddenin içeriğinde bulunduğu pakette son gelişmeler Bakan Tunç'un açıklamalarıyla birlikte yakından takip ediliyor. İçeriğinde soyadı düzenlemesi, Teklifle İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik yapılması ve daha birçok konu başlığı yer alıyor. Peki, 9. yargı paketi ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM | Genel af ve ceza indiriminde son durum! 9. yargı paketi ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM

Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Teklifte soyadı düzenlemesinden yargıya, arabuluculuktan hukuk mesleklerine giriş sınavlarında yeniliğe kadar birçok başlıkta değişiklik yer alıyor.

Teklifte tartışmalara neden olan soyadı düzenlemesi yer alıyor. Düzenlemeye göre kadın, evlenince eşinin soyadını alacak. Evlendirme memuru veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kendi soyadını da kullanabilecek.

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9. YARGI PAKETİ SON DURUM | Genel af ve ceza indiriminde son durum! 9. yargı paketi ne zaman çıkacak?

Teklifle, sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu şikayet süresi, fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek. Arabuluculuk kurumunda yanlızca hukuk fakültesi mezunları araştırmacı olarak görev alabilecek. Arabuculuk için sınav şartı kaldırılacak. Beş yıl kıdemi olan avukatlar arabulucu olabilecek.

9. YARGI PAKETİ SON DURUM | Genel af ve ceza indiriminde son durum! 9. yargı paketi ne zaman çıkacak?

Teklifle İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik yapılacak. Buna göre, elektronik ortamda açık artırma suretiyle satışta teklifler arasındaki fark, satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde beşinden ve her halde 1000 Türk lirasından az olamayacak.

9. YARGI PAKETİ SON DURUM | Genel af ve ceza indiriminde son durum! 9. yargı paketi ne zaman çıkacak?

ADALET BAKANI'NDAN YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç'un yargı paketi düzenlemesine dair açıklaması şöyle;

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