9. YARGI PAKETİ SON DURUM | Genel af ve ceza indiriminde son durum! 9. yargı paketi ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM

Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Teklifte soyadı düzenlemesinden yargıya, arabuluculuktan hukuk mesleklerine giriş sınavlarında yeniliğe kadar birçok başlıkta değişiklik yer alıyor.

Teklifte tartışmalara neden olan soyadı düzenlemesi yer alıyor. Düzenlemeye göre kadın, evlenince eşinin soyadını alacak. Evlendirme memuru veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kendi soyadını da kullanabilecek.