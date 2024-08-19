9. YARGI PAKETİ SON DURUM | Genel af ve ceza indiriminde son durum! 9. yargı paketi ne zaman çıkacak?

Giriş Tarihi: 19.08.2024 18:37
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
18:37
9. Yargı Paketi hakkında son gelişmeler genel af ve ceza indirimi ile birlikte takip ediliyor. 39 maddelik Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilmişti. Meclis tatili öncesinde gündemden düşmeyen yargı paketine dair son gelişmeler mercek altına alındı. Peki, 9. yargı paketi ne zaman çıkacak? Genel af ve ceza indirimi var mı? İşte, 9. Yargı paketi son gelişmeler…