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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 18 TEMMUZ: 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 18.07.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 09:47

9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 18 TEMMUZ: 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriğiyle Meclis sürecinde. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen 9. Yargı Paketi'nin Meclis sürecinin devam ettiği açıklandı. Yargı alanında önemli gelişmelerin ve düzenlemelerin yapılacağı belirtilen paket, denetimli serbestlik,genel af, 4-4 ceza indirimi ve birçok kanunda yapılacak olan değişiklik vatandaşlar, mahkum ve mahkum yakınları tarafından beklenmeye başladı. Birçok kanunda değişiklik bekleyen vatandaşlar "9.Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?" şeklinde aramalarına başladı. Meclis'in gündemde yer alacak paket için gözler Meclis'te! Peki, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? Genel af var mı? İşte detaylar

9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 18 TEMMUZ: 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

9. Yargı Paketi son durumu takip edilirken maddeleri ve içeriği araştırılmaya devam ediyor. Yeni pakette 8. Yargı Paketi'nde yer almayan birçok hususun yer alacağının duyurulmasının ardından soy adı düzenlemesi, hâkim ve savcılar kanunu, ceza süreleri, denetimli serbestlik, genel af gibi birçok konu gündeme geldi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?

9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 18 TEMMUZ: 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, teklifin kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, görüşmelerin yaklaşık 20 saat sürdüğünü belirtti.
Teklifin komisyon sürecinin verimli ve başarılı geçtiğini ifade eden Yüksel, komisyondaki görüş ayrılıklarına ilişkin hükümlerle ilgili AK Parti Grubunun, ilgili bakanlıklar ve diğer paydaşlarla gerekli etki analizlerini yapacağını bildirdi.

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9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 18 TEMMUZ: 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

Yüksel, iktidar ve muhalefet partisi milletvekillerinin vereceği destekle Genel Kurulda teklifin kabul edileceğine inandığını dile getirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildiğini anımsatarak, önümüzdeki günlerde de TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini bildirdi.

9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 18 TEMMUZ: 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ NELER?
"Kanun Teklifi; Adalet hizmetlerimizin etkinliğini artıran, yargısal süreçleri hızlandıran, suçla etkin mücadele sağlayan, ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendiren, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlayan, aile kurumunu güçlendiren, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişleten önemli düzenlemeleri içermektedir. 20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"

9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 18 TEMMUZ: 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ
Soyadı düzenlemesi yapılacak
Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.
İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.
Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.
Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.
Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.
Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.
Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.

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