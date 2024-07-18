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9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 18 TEMMUZ: 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 18.07.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
09:47
9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 18 TEMMUZ: 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriğiyle Meclis sürecinde. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen 9. Yargı Paketi'nin Meclis sürecinin devam ettiği açıklandı. Yargı alanında önemli gelişmelerin ve düzenlemelerin yapılacağı belirtilen paket, denetimli serbestlik,genel af, 4-4 ceza indirimi ve birçok kanunda yapılacak olan değişiklik vatandaşlar, mahkum ve mahkum yakınları tarafından beklenmeye başladı. Birçok kanunda değişiklik bekleyen vatandaşlar "9.Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?" şeklinde aramalarına başladı. Meclis'in gündemde yer alacak paket için gözler Meclis'te! Peki, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? Genel af var mı? İşte detaylar