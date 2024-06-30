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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 30 HAZİRAN 2024: 4'te 4,genel af, denetimli serbestlik…”9. Yargı paketi maddeleri Meclis'ten geçti mi?
Giriş Tarihi: 30.06.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 09:40

9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 30 HAZİRAN 2024: 4'te 4,genel af, denetimli serbestlik…”9. Yargı paketi maddeleri Meclis'ten geçti mi?

9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriğiyle araştırılıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen 9. Yargı Paketi ile ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi. Yargı alanında önemli gelişmelerin ve düzenlemelerin yapılacağı belirtilen paket, denetimli serbestlik ve birçok kanunda değişiklik içermesi bekleniyor. Birçok kanunda değişiklik bekleyen vatandaşlar "9.Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?" şeklinde aramalarına başladı. Meclis'in gündemde yer alacak paket için gözler Meclis'te! Peki, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? Genel af var mı? İşte detaylar

9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 30 HAZİRAN 2024: 4’te 4,genel af, denetimli serbestlik…”9. Yargı paketi maddeleri Meclis’ten geçti mi?

9. Yargı Paketi son gelişmeler takip edilirken maddeleri ve içeriği sorgulanıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeni yargı paketini açıkladı. 8. Yargı Paketi'nde yer almayan birçok hususun yeni yargı paketinde yer alacağının duyurulmasının ardından soy adı düzenlemesi, hâkim ve savcılar kanunu, ceza süreleri, denetimli serbestlik, genel af gibi birçok konu araştırılmaya başladı. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?

9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 30 HAZİRAN 2024: 4’te 4,genel af, denetimli serbestlik…”9. Yargı paketi maddeleri Meclis’ten geçti mi?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Yargı alanında yeni düzenlemeler içerecek kanun teklifleriyle ilgili soru üzerine Tunç, "9. Yargı Paketi'yle ilgili çalışmamız son aşamaya geldi. 9. Yargı Paketi'ni de Meclis tatile girmeden Meclisin gündemine getireceğiz." bilgisini paylaştı.
Bu konuda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz

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9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 30 HAZİRAN 2024: 4’te 4,genel af, denetimli serbestlik…”9. Yargı paketi maddeleri Meclis’ten geçti mi?

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ
Soyadı düzenlemesi yapılacak
Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.
İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.
Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.
Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.
Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.
Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.
Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.

9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 30 HAZİRAN 2024: 4’te 4,genel af, denetimli serbestlik…”9. Yargı paketi maddeleri Meclis’ten geçti mi?

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ
Ankara Hakimevi'nde basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Tunç, hukuk devletlerinde basının dördüncü kuvvet olduğunu, kamunun denetimi ve doğru bilgilendirmesi için basının önemli bir görevi ifa ettiğini vurguladı.
Türkiye'nin 2009'dan itibaren planlı bir reform stratejisine girdiğini belirten Tunç, son Yargı Reformu Stratejisi Belgesi kapsamında da 8 yargı paketinin yasalaştığını anımsattı.
8. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemelerin gerçekleştirildiğini belirten Tunç, şunları kaydetti:
"9. Yargı Paketi'mizin hazırlıkları devam ediyor. Meclis'in takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Muhakemesi Kanunu'yla ilgili, cezasızlık algısıyla ilgili bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var. Bununla ilgili taslak çalışmalarımızı milletvekillerimizin takdirine sunacağız. Meclis açıldığında, seçim sonrası Meclis'imizin takdirine taslak çalışmamızı sunacağız."

9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 30 HAZİRAN 2024: 4’te 4,genel af, denetimli serbestlik…”9. Yargı paketi maddeleri Meclis’ten geçti mi?

8. YARGI PAKETİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!
Kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre, emekli bayram ikramiyesi tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi. Suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezası alt tutarı 20 liradan 100 liraya, üst tutarı ise 100 liradan 500 liraya yükseltiliyor. Bu düzenleme, 1 Haziran 2024'te yürürlüğe girecek.

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