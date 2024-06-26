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9. YARGI PAKETİ 2024 HABERLERİ: Adalet Bakanı Tunç duyurdu! 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis'e geldi mi, genel af var mı?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
18:42
9. YARGI PAKETİ 2024 HABERLERİ: Adalet Bakanı Tunç duyurdu! 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis'e geldi mi, genel af var mı?
9. Yargı Paketi son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan yeni paketinin yürürlüğe gireceği tarihi merak edenler "9. Yargı Paketi son durum ne, ne zaman çıkacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yargıda yeni düzenlemeleri içeren paket hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunmuştu. TBMM'de yasalaşıp yürürlüğe gireceği tarihin merak edildiği 9. yargı paketi taslağı gündemde. Peki; 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, ceza indirimi ve genel af var mı? İşte detaylar…