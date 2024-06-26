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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ 2024 HABERLERİ: Adalet Bakanı Tunç duyurdu! 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis'e geldi mi, genel af var mı?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 18:42 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 18:42

9. YARGI PAKETİ 2024 HABERLERİ: Adalet Bakanı Tunç duyurdu! 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis'e geldi mi, genel af var mı?

9. Yargı Paketi son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan yeni paketinin yürürlüğe gireceği tarihi merak edenler "9. Yargı Paketi son durum ne, ne zaman çıkacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yargıda yeni düzenlemeleri içeren paket hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunmuştu. TBMM'de yasalaşıp yürürlüğe gireceği tarihin merak edildiği 9. yargı paketi taslağı gündemde. Peki; 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, ceza indirimi ve genel af var mı? İşte detaylar…

9. YARGI PAKETİ 2024 HABERLERİ: Adalet Bakanı Tunç duyurdu! 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis’e geldi mi, genel af var mı?

9. Yargı Paketi taslağı ortaya çıktı. 38 maddeden oluşan yeni yargı paketinin hazırlıklarında son aşamaya gelindi. Casusluk düzenlemesi, hükümlülerin eğitim hakkına dair çalışma, soyadı düzenlemesi gibi çeşitli maddeler pakette yer alacak. 9. yargı Paketi maddeleri ve içeriği gündemde.Düzenlemenin TBMM'de yasalaşıp yürürlüğe gireceği tarih merak ediliyor. Gözler meclis'e geleceği tarihe çevrildi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, genel af var mı, son durum ne?

9. YARGI PAKETİ 2024 HABERLERİ: Adalet Bakanı Tunç duyurdu! 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis’e geldi mi, genel af var mı?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM: MECLİS'E GELİYOR!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde soruları yanıtladı:

"Adalet Bakanlığı olarak taslak üzerinde çalışmıştık. O taslak üzerinde milletvekillerimizin değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra teklife dönüşecektir"

"Türkiye aleyhine, başka bir devlet ya da organizasyonun lehine Türkiye'de suç işleyenlerin aynı zamanda casusluktan da cezalandırılmasına, uygulamadan kaynaklanan problemi ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenleme... 'Türkiye'de araştırma yapanlar cezalandırılacakmış' gibi değerlendirmelerin hiçbir doğruluk payı yok. Mesela; kişisel verileri ihlal etti, bunu casusluk kastıyla yaptı hem kişisel verilerin ihlalinden hem de casusluktan ceza almasına yönelik düzenleme. Bu düzenlemeye de hiçbir kişinin itiraz etmeyeceğini düşünüyoruz. Kamuoyuna yanlış aktarılıyor. Sanki 'Türkiye'de araştırma yapan, haber yapan birisi cezalandırılacakmış' gibi algı oluşturuluyor. Bu algı doğru değil. Bu milletvekillerimizin değerlendirmesine açık olan bir husus. Grubumuz değerlendiriyor. Yargı paketinde yer alır, almaz tamamen onların takdirinde olan bir husus."

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9. YARGI PAKETİ 2024 HABERLERİ: Adalet Bakanı Tunç duyurdu! 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis’e geldi mi, genel af var mı?

AK Parti'nin hazırlıklarını sürdürdüğü 9'uncu Yargı Paketi Meclis'e geliyor. SABAH'ta yer alan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre maddeler arasında yabancı ülke ve istihbarat suçu işlemeye yönelik bir düzenleme yer alacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "9. Yargı Paketi'yle ilgili çalışmamız son aşamaya geldi. Meclis tatile girmeden Meclisin gündemine getireceğiz." şeklinde açıkladığı yeni yargı paketinde sona gelindi.

9. YARGI PAKETİ 2024 HABERLERİ: Adalet Bakanı Tunç duyurdu! 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis’e geldi mi, genel af var mı?

"Yargılamanın hızlandırılması için 168 adli, 9 idari olmak üzere 177 mahkemenin yanısıra 21 istinaf dairesi faaliyete geçirildi. Duruşmalara uzaktan katılımı sağlayan 386 SEGBİS cihazının kurulumu yapılmıştır. Elektronik duruşma sistem sayısı 340'dır. 40 yeni noterlik ile toplam noterlik sayısı 2 bin 385'e yükseldi. 8. Yargı Paketi ile önemli değişikliklere imza attık." şeklinde açıklama yapan Başkan Erdoğan ise 9. Yargı Paketi Meclis tarihi için yeşil ışığı yakmıştı.

O çalışma Meclis'e geliyor. Peki, içeriğinde neler var?

9. YARGI PAKETİ 2024 HABERLERİ: Adalet Bakanı Tunç duyurdu! 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis’e geldi mi, genel af var mı?

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yürütülen düzenlemede casusluk faaliyetleri üzerine teklif ve Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifinin yer alması bekleniyor.

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