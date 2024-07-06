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9. YARGI PAKETİ TBMM GÖRÜŞMELERİ SON DURUM | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Genel af, ceza indirimi…
Giriş Tarihi: 06.07.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
17:08
9. YARGI PAKETİ TBMM GÖRÜŞMELERİ SON DURUM | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Genel af, ceza indirimi…
Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. 9. Yargı Paketi son dakika açıklaması Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Konuyla ilgili açıklamalar yapan Bakan Tunç, "Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulan, 9'uncu Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Peki, 9. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman yürürlüğe girecek?