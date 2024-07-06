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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ TBMM GÖRÜŞMELERİ SON DURUM | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Genel af, ceza indirimi…
Giriş Tarihi: 06.07.2024 17:07 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 17:08

9. YARGI PAKETİ TBMM GÖRÜŞMELERİ SON DURUM | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Genel af, ceza indirimi…

Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. 9. Yargı Paketi son dakika açıklaması Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Konuyla ilgili açıklamalar yapan Bakan Tunç, "Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulan, 9'uncu Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Peki, 9. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman yürürlüğe girecek?

9. YARGI PAKETİ TBMM GÖRÜŞMELERİ SON DURUM | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Genel af, ceza indirimi…

Yargıda birçok yeni düzenlemeyi içeren 9. Yargı Paketi'nin kapsamı belli oldu. 9. Yargı Paketi düzenlemesinin Meclis'ten geçeceği tarih, birçok vatandaş ve hukukçunun gündeminde yer alıyor. Kadınların soyadı kullanımına ilişkin madde ve birçok başlıkta çeşitli düzenlemelerin yapılması gibi konu başlıkları yakından takip ediliyor. Konu hakkında teklif TBMM'den geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler? İşte, ayrıntılar.

9. YARGI PAKETİ TBMM GÖRÜŞMELERİ SON DURUM | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Genel af, ceza indirimi…

9. YARGI PAKETİ MECLİS'E SUNULDU MU?

Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 3 Temmuz'da TBMM Başkanlığına sunuldu.

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9. YARGI PAKETİ TBMM GÖRÜŞMELERİ SON DURUM | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Genel af, ceza indirimi…

9. YARGI PAKETİ MECLİS'TE

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün AK Parti Grup Başkanımız Abdullah Güler kamuoyuyla paylaştığı ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan ve arkadaşlarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulan, 9'uncu Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

9. YARGI PAKETİ TBMM GÖRÜŞMELERİ SON DURUM | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Genel af, ceza indirimi…

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

9. yargı paketinin yasalaşacağı tarihe ilişkin araştırmalar sürmeye devam ediyor.

Bakan Yılmaz Tunç son olarak, "Mevzuatımızda kısmi değişiklikler ve yenilikleri hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Geçtiğimiz aylarda

TBMM'de 8. Yargı Paketi'ni hayata geçirdik. Şimdi 9. Yargı Paketi'nin hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz" demişti.

Buna göre; 3 Temmuz'da Meclis'e sunulan 9. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edilmesinin ardından yasalaşacak.

9. YARGI PAKETİ TBMM GÖRÜŞMELERİ SON DURUM | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Genel af, ceza indirimi…

9. YARGI PAKETİ'NİN AYRINTILARI BELLİ OLDU

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, paketin ayrıntılarına ilişkin Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Teklifte birçok başlıkta çeşitli düzenlemeler yer alıyor.

Bu düzenlemelerden biri kadınların soyadı kullanımına ilişkin madde...

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