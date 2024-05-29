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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GÖRÜŞMELERİ 2024 | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı? Genel af, ceza indirimi…
Giriş Tarihi: 29.05.2024 08:24 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 08:24

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GÖRÜŞMELERİ 2024 | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı? Genel af, ceza indirimi…

9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 60 maddelik 9'uncu Yargı Paketi'nin ayrıntıları netleşiyor. Konu hakkında Bakan Tunç'tan açıklamalar geldi. İçeriğinde Ceza İnfaz Sistemi'nde düzenlemeler öngören maddelerin yer aldığı yeni yargı paketi için genel af ve ceza indirimi ön planda olan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Torba Yasa'da var mı? İşte, 9. Yargı paketi TBMM görüşmelerinde son durum!

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GÖRÜŞMELERİ 2024 | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı? Genel af, ceza indirimi…

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeni yargı paketi hakkında konuştu. 8. Yargı paketinde yer almayan birçok konunun yeni yargı paketinin içeriğinde olacağını belirten Bakan Tunç, TBMM'ye sunulacak paketin ayrıntıları hakkında bilgiler verdi. Peki, 9. Yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GÖRÜŞMELERİ 2024 | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı? Genel af, ceza indirimi…

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

9. yargı paketinin yasalaşacağı tarihe ilişkin araştırmalar sürmeye devam ediyor.

Bakan Yılmaz Tunç son olarak, "Mevzuatımızda kısmi değişiklikler ve yenilikleri hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Geçtiğimiz aylarda TBMM'de 8. Yargı Paketi'ni hayata geçirdik. Şimdi 9. Yargı Paketi'nin hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz" demişti.

Buna göre; 9. Yargı Paketi hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte Meclis'e sunulacak ve Meclis'te kabul edilmesinin ardından yasalaşacak.

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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GÖRÜŞMELERİ 2024 | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı? Genel af, ceza indirimi…

9 YARGI PAKETİ NELERİ KAPSIYOR?

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda yapılan düzenlemeler yeni yargı paketinde yer alacak.

Pakette, hak arama hürriyetinin daha etkin şekilde kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenlemeler bulunuyor.

İşte o maddeler;

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GÖRÜŞMELERİ 2024 | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı? Genel af, ceza indirimi…

- Toplumda "yapanın yanına kar kaldı" algısının önlenmesine yönelik düzenlemeler yer alacak.

- Denetimli serbestlik uygulamasından kaynaklanan cezasızlık algısı ortadan kalkacak.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GÖRÜŞMELERİ 2024 | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı? Genel af, ceza indirimi…

Suç örgütlerinin finansmanın önlenmesinde TMSF'nin kayyum olarak atanması da gündemde.

-Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, silahlı örgüte silah sağlama, terörizmin finansmanı suçları; bir şirketin faaliyetleri çerçevesinde işlenmişse kayyum atanmasına karar verilecek.

- TMSF, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyum olarak atanacak.

- TMSF'nin kayyum süresi 5 yıl olacak.

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