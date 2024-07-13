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Haberler Yaşam 9. Yargı Paketi yasalaştı mı, hangi düzenleme ve maddeleri içeriyor? 9. Yargı Paketi son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 13.07.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 10:08

9. Yargı Paketi yasalaştı mı, hangi düzenleme ve maddeleri içeriyor? 9. Yargı Paketi son gelişmeler!

Kamuoyu'nda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 9. yargı paketi genel af, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması gibi birçok madde ile birlikte yakından takip ediliyor. Konu hakkında teklif TBMM'den geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki, 9. Yargı Paketi yasalaştı mı, hangi düzenleme ve maddeleri içeriyor? İşte, 9. Yargı Paketi son gelişmeler!

9. Yargı Paketi yasalaştı mı, hangi düzenleme ve maddeleri içeriyor? 9. Yargı Paketi son gelişmeler!

Yargıda birçok yeni düzenlemeyi içeren 9. Yargı Paketi'nin kapsamı belli oldu. 9. Yargı Paketi düzenlemesinin Meclis'ten geçeceği tarih, birçok vatandaş ve hukukçunun gündeminde yer alıyor. Kadınların soyadı kullanımına ilişkin madde ve birçok başlıkta çeşitli düzenlemelerin yapılması gibi konu başlıkları yakından takip ediliyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler? İşte, ayrıntılar.

9. Yargı Paketi yasalaştı mı, hangi düzenleme ve maddeleri içeriyor? 9. Yargı Paketi son gelişmeler!

9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildiğini ifade ederek, önümüzdeki günlerde de TBMM Genel Kurulu'nda görüşüleceğini aktardı.

Tunç, kanun teklifinin "yargısal süreçleri hızlandırma, suçla etkin mücadele sağlama, ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama" gibi alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişleteceğini belirtti.

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9. Yargı Paketi yasalaştı mı, hangi düzenleme ve maddeleri içeriyor? 9. Yargı Paketi son gelişmeler!

Kanun teklifinin 39 maddeden oluştuğunu aktaran Bakan Tunç, "20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

9. Yargı Paketi yasalaştı mı, hangi düzenleme ve maddeleri içeriyor? 9. Yargı Paketi son gelişmeler!

BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 9. yargı paketi maddelerine dair şu bilgileri verdi:

SOYADI DÜZENLEMESİ

Kadınlar, evlenince eşlerinin soyadını alacak. Ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla eşinin soyadının önünde evlenmeden önceki soyadını da kullanabilecek.

'Anne ve babanın ayrı ayrı soyadı kullanmaları, çocuk üzerinde olumsuz etkiler doğurabilecek, çocuğun hangi soyadını kullanacağı ayrı bir tartışma konusu haline gelecektir. Bu durum, Türk toplumunun temeli olan aile bütünlüğüne zarar verebilecektir' düşüncesinden yola çıkılarak yapılan çalışma yargı paketinde yerini aldı.

9. Yargı Paketi yasalaştı mı, hangi düzenleme ve maddeleri içeriyor? 9. Yargı Paketi son gelişmeler!

TARİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLARIN SATIŞI

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satışına yönelik düzenleme geliyor.

Araçların çürümeden ekonomiye kazandırılmasına yönelik kolay satış çalışması 9. Yargı Paketinde yer alacak.

KADINA SOYBAĞI DAVASI HAKKI
Evlilik birliği içinde doğan çocuğun koca ile olan soy bağının reddi için baba olduğunu iddia eden üçüncü kişiye verilen dava açma hakkının sınırları tekrar belirleniyor. Anneye de baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi için dava açma hakkı veriliyor.

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