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9. Yargı Paketi yasalaştı mı, hangi düzenleme ve maddeleri içeriyor? 9. Yargı Paketi son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 13.07.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
10:08
9. Yargı Paketi yasalaştı mı, hangi düzenleme ve maddeleri içeriyor? 9. Yargı Paketi son gelişmeler!
Kamuoyu'nda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 9. yargı paketi genel af, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması gibi birçok madde ile birlikte yakından takip ediliyor. Konu hakkında teklif TBMM'den geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki, 9. Yargı Paketi yasalaştı mı, hangi düzenleme ve maddeleri içeriyor? İşte, 9. Yargı Paketi son gelişmeler!