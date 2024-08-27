Giriş Tarihi: 27.08.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
13:48
9. YARGI PAKETİNDE SON DAKİKA GÜNDEMİ! Genel Af, 4-4 Ceza indirim... Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile birlikte kamuoyunun gündeminde. İçeriğinde birçok önemli maddenin yer aldığı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilmişti. Bu kapsamda içeriğinde yer alan birçok madde dikkat çekerken, İdari Yargılama Usulü Kanunu'ndaki değişiklikler, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Mülakatı'na çağrılacak aday sayısı gibi konu başlıkları mercek altına alındı. Peki, Yargı Paketi ne zaman çıkacak? İşte, detaylar…