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Giriş Tarihi: 27.08.2024 13:48 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 13:48

9. YARGI PAKETİNDE SON DAKİKA GÜNDEMİ! Genel Af, 4-4 Ceza indirim... Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile birlikte kamuoyunun gündeminde. İçeriğinde birçok önemli maddenin yer aldığı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilmişti. Bu kapsamda içeriğinde yer alan birçok madde dikkat çekerken, İdari Yargılama Usulü Kanunu'ndaki değişiklikler, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Mülakatı'na çağrılacak aday sayısı gibi konu başlıkları mercek altına alındı. Peki, Yargı Paketi ne zaman çıkacak? İşte, detaylar…

9. YARGI PAKETİNDE SON DAKİKA GÜNDEMİ! Genel Af, 4-4 Ceza indirim... Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

Genel Af, 4-4 Ceza indirimi gibi önemli konu başlıklarıyla birlikte gündemde yer alan yargı paketinde resmi Gazete adımı bekleniyor. . 20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilmişti. Peki, Yargı Paketi ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek?

9. YARGI PAKETİNDE SON DAKİKA GÜNDEMİ! Genel Af, 4-4 Ceza indirim... Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

ADALET BAKANI'NDAN YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç'un konuya dair açıklaması şöyle;

"9. Yargı Paketi, ekim ayına kaldı. Meclis'in çalışma takvimine yetiştiremedik. Taslak çalışmasına bakanlığımızda katkı sağladık. Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri tamamlandı, Genel Kurul aşamasında sıra sayısı aldı. Meclis ara verme dönemi başladı, ekim ayında ilk işlerden biri olacak.

9. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler var. Arabuluculuk sistemini daha da etkinleştirmeye yönelik, tecrübeli hukukçuların arabulucu olabilmesine yönelik düzenlemeler vardı. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini önemsiyoruz."

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9. YARGI PAKETİNDE SON DAKİKA GÜNDEMİ! Genel Af, 4-4 Ceza indirim... Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Teklifte soyadı düzenlemesinden yargıya, arabuluculuktan hukuk mesleklerine giriş sınavlarında yeniliğe kadar birçok başlıkta değişiklik yer alıyor.

9. YARGI PAKETİNDE SON DAKİKA GÜNDEMİ! Genel Af, 4-4 Ceza indirim... Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

Teklifte tartışmalara neden olan soyadı düzenlemesi yer alıyor. Düzenlemeye göre kadın, evlenince eşinin soyadını alacak. Evlendirme memuru veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kendi soyadını da kullanabilecek.

9. YARGI PAKETİNDE SON DAKİKA GÜNDEMİ! Genel Af, 4-4 Ceza indirim... Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

Teklifle, sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu şikayet süresi, fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek. Arabuluculuk kurumunda yanlızca hukuk fakültesi mezunları araştırmacı olarak görev alabilecek. Arabuculuk için sınav şartı kaldırılacak. Beş yıl kıdemi olan avukatlar arabulucu olabilecek.

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