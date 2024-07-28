Haberler
Yaşam
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU || 9. Yargı paketinde denetimli serbestlik, mükerrer suçlar, ceza indirimi, af ile ilgili maddeler var mı?
Giriş Tarihi: 28.07.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
11:14
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU || 9. Yargı paketinde denetimli serbestlik, mükerrer suçlar, ceza indirimi, af ile ilgili maddeler var mı?
39 maddeden oluşan 9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önceki pakette yer almayan birçok detayın yeni pakette olduğunu ifade etmişti. Kamuoyunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olarak da bilinen yeni yargı paketi TBMM'de görüşülüyor. Peki; 9. Yargı Paketi son durum nedir? 9. Yargı paketinde denetimli serbestlik, mükerrer suçlar, ceza indirimi, af ile ilgili maddeler var mı? İşte detaylar…