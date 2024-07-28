9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU || 9. Yargı paketinde denetimli serbestlik, mükerrer suçlar, ceza indirimi, af ile ilgili maddeler var mı?

KADINA SOYBAĞI DAVASI HAKKI

Evlilik birliği içinde doğan çocuğun koca ile olan soy bağının reddi için baba olduğunu iddia eden üçüncü kişiye verilen dava açma hakkının sınırları tekrar belirleniyor. Anneye de baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi için dava açma hakkı veriliyor.