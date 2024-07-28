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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU || 9. Yargı paketinde denetimli serbestlik, mükerrer suçlar, ceza indirimi, af ile ilgili maddeler var mı?
Giriş Tarihi: 28.07.2024 11:14 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 11:14

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU || 9. Yargı paketinde denetimli serbestlik, mükerrer suçlar, ceza indirimi, af ile ilgili maddeler var mı?

39 maddeden oluşan 9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önceki pakette yer almayan birçok detayın yeni pakette olduğunu ifade etmişti. Kamuoyunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olarak da bilinen yeni yargı paketi TBMM'de görüşülüyor. Peki; 9. Yargı Paketi son durum nedir? 9. Yargı paketinde denetimli serbestlik, mükerrer suçlar, ceza indirimi, af ile ilgili maddeler var mı? İşte detaylar…

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU || 9. Yargı paketinde denetimli serbestlik, mükerrer suçlar, ceza indirimi, af ile ilgili maddeler var mı?

9. Yargı paketi son durum araştırılıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen 39 maddelik 9. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulunda uzlaşı içerisinde kabul edileceğine inandığını bildirdi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, ceza indirimi ve genel af var mı? İşte detaylar…

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU || 9. Yargı paketinde denetimli serbestlik, mükerrer suçlar, ceza indirimi, af ile ilgili maddeler var mı?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM: MECLİS ADIMINDA!

9. Yargı Paketi TBMM gündeminde görüşülmeye devam ediyor. Yargıdaki pek çok düzenleme özelinde yoğun bir çalışmanın yapıldığı yeni pakete dair güncel bilgiler Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan alınıyor:

"20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU || 9. Yargı paketinde denetimli serbestlik, mükerrer suçlar, ceza indirimi, af ile ilgili maddeler var mı?

Adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma, yargısal süreçleri hızlandırma, suçla etkin mücadele sağlama, ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama, aile kurumunu güçlendirme, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişletme gibi önemli hedeflerin koyulduğu 9. Yargı Paketi maddeleri kamuoyu ile buluşmayı bekliyor.

Peki, o maddeler neler olacak?

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU || 9. Yargı paketinde denetimli serbestlik, mükerrer suçlar, ceza indirimi, af ile ilgili maddeler var mı?

İŞTE BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 9. yargı paketi maddelerine dair şu bilgileri verdi:

TARİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLARIN SATIŞI

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satışına yönelik düzenleme geliyor.

Araçların çürümeden ekonomiye kazandırılmasına yönelik kolay satış çalışması 9. Yargı Paketinde yer alacak.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU || 9. Yargı paketinde denetimli serbestlik, mükerrer suçlar, ceza indirimi, af ile ilgili maddeler var mı?

KADINA SOYBAĞI DAVASI HAKKI
Evlilik birliği içinde doğan çocuğun koca ile olan soy bağının reddi için baba olduğunu iddia eden üçüncü kişiye verilen dava açma hakkının sınırları tekrar belirleniyor. Anneye de baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi için dava açma hakkı veriliyor.

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