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Yaşam 9 yaşındaki çocuğun katili itiraf etti: Öldürdüm, yardım istedim, cenazesine gittim!
Giriş Tarihi: 13.10.2021
10:16 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021
10:47
9 yaşındaki çocuğun katili itiraf etti: Öldürdüm, yardım istedim, cenazesine gittim!
Tüyler ürperten olay 21 Haziran'da
Adana'da meydana geldi. 9 yaşındaki Berat, sulama kanalında hayatını kaybetti. Olay günü Berat'ın yanında olan Anıl Songürer ise vicdana geldi. Korkunç cinayeti itiraf etti. İfadesinde şunları söyledi
Görücü usulü evlenen 33 yaşındaki Songül Kılıç,
Berat Coşan Göl'ü (9) dünyaya getirdi. Genç kadın 2 yıl önce eşinden boşanarak oğlunu da yanına alıp annesi Ayşe Kılıç'ın yanına yerleşti. Songül Kılıç, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir restoranda bulaşıkçı olarak işe başladı. Küçük Berat Coşan Göl, 21 Haziran'da merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki evinden üst kat komşuları olan Anıl S. ile birlikte serinlemek maksadıyla DSİ'ye ait sulama kanalına gitti.
9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU KATLETTİ Suya giren küçük çocuk yüzme bilmediği için bir anda akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Anıl S., 110'u arayarak yardım çağırdı. Dalgıç polisler, küçük Berat'ı kanal içinde Can-Kur ekipleriyse kıyıda aramaya başladı. Arama kurtarma çalışmalarına Anıl S.'de katıldı ve bir süre sonra evine döndü.
ÖLDÜRDÜ, CENAZESİNE GİTTİ Akşam saat 22:00 sıralarında su altı polisi Berat Coşan Göl'ün cansız bedenini kanalda bularak çıkardı. Evladının öldüğünü öğrenen anne Songül Kılıç'ın gözyaşlarına boğularak fenalık geçirdi. Berat Coşan Göl'ün cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınarak Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Görgü tanığı olarak ifadesine başvurulan Anıl S., küçük çocuğun suya girdiğini ölümünden haberinin olmadığını belirttikten sonra serbest kaldı. Daha sonra Anıl S., ailesiyle birlikte Songül Kılıç'a taziye ziyaretinde bulunarak anneye başsağlığı diledi. Anıl S., vicdan azabı çekmesi üzerine 4 gün sonra polise gidip teslim olup suçunu itiraf etti.
"BİBERLERİ KÜTÜR KÜTÜR YİYORDU"
Olaydan yaklaşık 4 ay önce ailesiyle birlikte 1'inci katta oturan
Berat Coşan Göl'ün apartmanına taşındıklarını söyleyen Anıl S., "Annesi ve ananesiyle birlikte oturan Berat Coşan Göl ile bir arkadaşlığım yoktur. Berat, taşındığımız günden beri beni gördüğünde küfür ederdi. Olay günü apartmanın bahçesine dikerek yetiştirdiğim biberleri sanki kendisi yetiştirmiş gibi kopartarak 'kütür kütür' yedi. Çok sinirlendim ama kendisine bir şey demedim. Bu esnada kanal kenarına nane toplamaya gidecektim. Kendisine 'Sende gelecek misin?' diye sordum. Oda bana 'Kanala da gireceğiz o zaman' dedi. Daha sonra Berat'la kanal kenarına gittik. Berat, üzerini çıkarmadan akan suya girdi. Elleriyle betonu tutuyordu. Başı ve elleri hariç vücudunun tamamı suyun içerisindeydi" dedi.