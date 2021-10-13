9 yaşındaki çocuğun katili itiraf etti: Öldürdüm, yardım istedim, cenazesine gittim!

"BİBERLERİ KÜTÜR KÜTÜR YİYORDU"

Olaydan yaklaşık 4 ay önce ailesiyle birlikte 1'inci katta oturan Berat Coşan Göl'ün apartmanına taşındıklarını söyleyen Anıl S., "Annesi ve ananesiyle birlikte oturan Berat Coşan Göl ile bir arkadaşlığım yoktur. Berat, taşındığımız günden beri beni gördüğünde küfür ederdi. Olay günü apartmanın bahçesine dikerek yetiştirdiğim biberleri sanki kendisi yetiştirmiş gibi kopartarak 'kütür kütür' yedi. Çok sinirlendim ama kendisine bir şey demedim. Bu esnada kanal kenarına nane toplamaya gidecektim. Kendisine 'Sende gelecek misin?' diye sordum. Oda bana 'Kanala da gireceğiz o zaman' dedi. Daha sonra Berat'la kanal kenarına gittik. Berat, üzerini çıkarmadan akan suya girdi. Elleriyle betonu tutuyordu. Başı ve elleri hariç vücudunun tamamı suyun içerisindeydi" dedi.