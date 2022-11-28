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Haberler Yaşam 90 bin taşerona kadro çıktı mı? 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları ne?
Giriş Tarihi: 28.11.2022 16:45 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 16:47

90 bin taşerona kadro çıktı mı? 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları ne?

90 bin taşerona kadro Kabine Toplantısı Kararları ile nihayete ereceği düşünülüyor. Bu sebeple taşerona kadro son durum sürekli aratılmakta. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Bilgin, "90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." açıklamalarında bulunmuştu. Bu sebeple, 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor sorusuna yanıt aramakta. Geçtiğimiz yıllarda 1 milyon kişiye kadro verilmişti. Peki, 90 bin taşerona kadro çıktı mı? İşte 90 bin taşerona kadro son durum 28 Kasım 2022

90 bin taşerona kadro çıktı mı? 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları ne?

90 bin taşerona kadro son dakika açıklamaları bekleniyor. Sözleşmeliye kadro, EYT, emekli&memur ve asgari ücret çalışmaları yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 90 bin taşerona kadro için de çalışmalar yapıyor. Bu sebeple, 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, şartları neler sorusu yanıt aramakta. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

90 bin taşerona kadro çıktı mı? 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları ne?

TAŞERON İŞÇİ KADROYA NE ZAMAN GEÇECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi.

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90 bin taşerona kadro çıktı mı? 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları ne?

O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." açıklamalarında bulundu.

Buna göre taşerona kadro meselesinin Kasım ayında çözüme kavuşması bekleniyor.

90 bin taşerona kadro çıktı mı? 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları ne?

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI!

Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." dedi.

90 bin taşerona kadro çıktı mı? 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları ne?

Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup sunulmadığına ilişkin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız." ifadesini kullandı.

Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz." diye konuştu.

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