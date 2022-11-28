Haberler Yaşam 90 bin taşerona kadro çıktı mı? 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları ne?

Giriş Tarihi: 28.11.2022 16:45 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 16:47

90 bin taşerona kadro Kabine Toplantısı Kararları ile nihayete ereceği düşünülüyor. Bu sebeple taşerona kadro son durum sürekli aratılmakta. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Bilgin, "90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." açıklamalarında bulunmuştu. Bu sebeple, 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor sorusuna yanıt aramakta. Geçtiğimiz yıllarda 1 milyon kişiye kadro verilmişti. Peki, 90 bin taşerona kadro çıktı mı? İşte 90 bin taşerona kadro son durum 28 Kasım 2022