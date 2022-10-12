Haberler Yaşam 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin'den 90 bin taşeron işçi kadrosu hakkında açıklama!

Giriş Tarihi: 12.10.2022 11:34 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 11:37

Sözleşmeliye kadro ve taşeron işçi konuları gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından verilen 90 bin taşerona kadro müjdesi detayları ile araştırılmaya devam ediyor. Bakanlık ve Memur-Sen'in ortak çalışmaları ile çözülmesi beklenen kadro konusu yeni açıklamalar ile gündemde. Vatandaşlar 90 bin taşeron işçi kadroya ne zaman geçecek sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu noktada kendi kurumlarının bu kadroya dahil olup olmadığını araştıranlar 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler, hangi kurumlarda verilecek şeklinde sorgulamalara başladı. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek? İşte, detaylar...