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Haberler Yaşam 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin'den 90 bin taşeron işçi kadrosu hakkında açıklama!
Giriş Tarihi: 12.10.2022 11:34 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 11:37

90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin'den 90 bin taşeron işçi kadrosu hakkında açıklama!

Sözleşmeliye kadro ve taşeron işçi konuları gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından verilen 90 bin taşerona kadro müjdesi detayları ile araştırılmaya devam ediyor. Bakanlık ve Memur-Sen'in ortak çalışmaları ile çözülmesi beklenen kadro konusu yeni açıklamalar ile gündemde. Vatandaşlar 90 bin taşeron işçi kadroya ne zaman geçecek sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu noktada kendi kurumlarının bu kadroya dahil olup olmadığını araştıranlar 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler, hangi kurumlarda verilecek şeklinde sorgulamalara başladı. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek? İşte, detaylar...

90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin’den 90 bin taşeron işçi kadrosu hakkında açıklama!

90 bin taşerona kadro haberleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde takip edilmeye devam ediyor. Taşeron işçi konuyla ilgili detayları araştırırken Bakan Bilgin'den yeni açıklamalar geldi. 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda yapılacak soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Sözleşmeliye kadro, EYT, mevsimlik işçi gibi konuların da yer aldığı gündem maddelerinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Peki, 90 bin taşeron işçi kadrosu hakkında merak edilenler ve sözleşmeliye kadroda son durum…

90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin’den 90 bin taşeron işçi kadrosu hakkında açıklama!

TAŞERON İŞÇİ KADROYA NE ZAMAN GEÇECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi.

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90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin’den 90 bin taşeron işçi kadrosu hakkında açıklama!

O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." açıklamalarında bulundu.

Buna göre taşerona kadro meselesinin Kasım ayında çözüme kavuşması bekleniyor.

90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin’den 90 bin taşeron işçi kadrosu hakkında açıklama!

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI!

Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." dedi.

90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin’den 90 bin taşeron işçi kadrosu hakkında açıklama!

Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup sunulmadığına ilişkin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız. Bugün gündemde yoktu." ifadesini kullandı.

Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz." diye konuştu.

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