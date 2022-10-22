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Haberler Yaşam 90 bin taşeron kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda kadro verilecek? 90 bin taşerona kadro şartları neler, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 22.10.2022 17:20 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 17:20

90 bin taşeron kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda kadro verilecek? 90 bin taşerona kadro şartları neler, ne zaman çıkacak?

Taşerona kadro, sözleşmeliye kadro, EYT, mevsimlik ve geçici işçi gibi konu başlıklarının yer aldığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmaları yılsonuna yaklaşırken hız kazandı. 90 bin taşeron işçi kadrosu kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda verilecek soruları çalışanların gündemindeki yerini aldı. Bakan Bilgin ve Memur-SEN ortak çalışmaları ile yürütülen süreçte 90 bin taşeron detayları yapılan açıklamalarla şekilleniyor. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, son durum ne? İşte, konuyla ilgili son dakika haberleri…

90 bin taşeron kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda kadro verilecek? 90 bin taşerona kadro şartları neler, ne zaman çıkacak?

90 bin taşeron işçi detayları çalışanların gündemindeki yerini aldı. İşçi, emekli, memur, sözleşmeli ve taşeron konusunda birden fazla çalışma yürüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Memur-SEN ile yapılan toplantılar sonucunda çalışmalarına şekil veriyor. 90 bin taşeron kimleri kapsıyor, şartları neler soruları yanıt arıyor. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, hangi kurumlarda gelecek? İşte yanıtlar…

90 bin taşeron kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda kadro verilecek? 90 bin taşerona kadro şartları neler, ne zaman çıkacak?

TAŞERON İŞÇİ KADROYA NE ZAMAN GEÇECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi.

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90 bin taşeron kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda kadro verilecek? 90 bin taşerona kadro şartları neler, ne zaman çıkacak?

O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." açıklamalarında bulundu.

Buna göre taşerona kadro meselesinin Kasım ayında çözüme kavuşması bekleniyor.

90 bin taşeron kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda kadro verilecek? 90 bin taşerona kadro şartları neler, ne zaman çıkacak?

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI!

Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." dedi.

90 bin taşeron kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda kadro verilecek? 90 bin taşerona kadro şartları neler, ne zaman çıkacak?

Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup sunulmadığına ilişkin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız. Bugün gündemde yoktu." ifadesini kullandı.

Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz." diye konuştu.

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