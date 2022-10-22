90 bin taşeron kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda kadro verilecek? 90 bin taşerona kadro şartları neler, ne zaman çıkacak?

Taşerona kadro, sözleşmeliye kadro, EYT, mevsimlik ve geçici işçi gibi konu başlıklarının yer aldığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmaları yılsonuna yaklaşırken hız kazandı. 90 bin taşeron işçi kadrosu kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda verilecek soruları çalışanların gündemindeki yerini aldı. Bakan Bilgin ve Memur-SEN ortak çalışmaları ile yürütülen süreçte 90 bin taşeron detayları yapılan açıklamalarla şekilleniyor. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, son durum ne? İşte, konuyla ilgili son dakika haberleri…