90 bin taşerona kadro son dakika: Çalışmalar tamamlandı! 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, kimlere kapsıyor, şartları neler?

90 bin taşerona kadro son durum ne soruları yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar için son düzlüğe girildi. Geçici işçiye kadro, EYT, sözleşmeliye kadro ve 3600 ek gösterge sonrası taşerona kadro araştırılmakta. Vatandaşlar, "90 bin taşerona kadro şartları, kapsamı ve Meclis'e ne zaman geleceği araştırılmakta. Geçici işçilere kadro Resmi Gazete'de geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Bu noktada "90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, kimlere kapsıyor?" sorusu yöneltiliyor. Peki, 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte konu hakkında detaylar