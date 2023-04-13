90 bin taşerona kadro son dakika: Çalışmalar tamamlandı! 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, kimlere kapsıyor, şartları neler?

90 bin taşerona kadro son dakika haberleri araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önderliğinde geçici işçilere kadro ve sözleşmeliye kadrodan sonra 90 bin taşerona kadro çalışmasının da sonuna geliniyor. Çalışmayı araştıran vatandaşlar, "90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, şartları neler?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, Meclis'e ne zaman gelecek? İşte detaylar