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Haberler Yaşam 90 bin taşerona kadro son dakika: Çalışmalar tamamlandı! 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, kimlere kapsıyor, şartları neler?
Giriş Tarihi: 13.04.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 10:37

90 bin taşerona kadro son dakika: Çalışmalar tamamlandı! 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, kimlere kapsıyor, şartları neler?

90 bin taşerona kadro son durum ne soruları yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar için son düzlüğe girildi. Geçici işçiye kadro, EYT, sözleşmeliye kadro ve 3600 ek gösterge sonrası taşerona kadro araştırılmakta. Vatandaşlar, "90 bin taşerona kadro şartları, kapsamı ve Meclis'e ne zaman geleceği araştırılmakta. Geçici işçilere kadro Resmi Gazete'de geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Bu noktada "90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, kimlere kapsıyor?" sorusu yöneltiliyor. Peki, 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte konu hakkında detaylar

90 bin taşerona kadro son dakika: Çalışmalar tamamlandı! 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, kimlere kapsıyor, şartları neler?

90 bin taşerona kadro son dakika haberleri araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önderliğinde geçici işçilere kadro ve sözleşmeliye kadrodan sonra 90 bin taşerona kadro çalışmasının da sonuna geliniyor. Çalışmayı araştıran vatandaşlar, "90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, şartları neler?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, Meclis'e ne zaman gelecek? İşte detaylar

90 bin taşerona kadro son dakika: Çalışmalar tamamlandı! 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, kimlere kapsıyor, şartları neler?

BAKAN BİLGİN AÇIKLADI: KAMUDAKİ TAŞERONLARI PLANLADIK!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada konuya dair şunları kaydetti:

"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."

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90 bin taşerona kadro son dakika: Çalışmalar tamamlandı! 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, kimlere kapsıyor, şartları neler?

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

90 bin taşerona kadro son dakika: Çalışmalar tamamlandı! 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, kimlere kapsıyor, şartları neler?

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

90 bin taşerona kadro son dakika: Çalışmalar tamamlandı! 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, kimlere kapsıyor, şartları neler?

BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRK-İŞ GÖRÜŞMESİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz." dedi.

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