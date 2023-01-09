Haberler Yaşam 90 bin taşerona kadro son dakika: Kabine Toplantısı ile takip ediliyor! 90 bin taşerona kadro şartları neler, ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor?

Giriş Tarihi: 09.01.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 11:41

90 bin taşerona kadro son dakika: Kabine Toplantısı ile takip ediliyor! 90 bin taşerona kadro şartları neler, ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor?

Taşerona kadro 2023 son dakika haberleri ile takip edilmeye devam ediyor. Son olarak sözleşmelilerin kadroya geçişi sağlanırken 90 bin taşerona kadro şartları da bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı ile araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmaların ardından detaylar Bakan Bilgin tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Teknik çalışmaların başladığı belirtilirken taşeron işçi kadro çalışmalarının ne zaman Meclis gündeminde olacağı merak konusu. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda verilecek? İşte, son durum gelişmeleri…