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Haberler Yaşam 90 bin taşerona kadro son dakika: Kabine Toplantısı ile takip ediliyor! 90 bin taşerona kadro şartları neler, ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 09.01.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 11:41

90 bin taşerona kadro son dakika: Kabine Toplantısı ile takip ediliyor! 90 bin taşerona kadro şartları neler, ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor?

Taşerona kadro 2023 son dakika haberleri ile takip edilmeye devam ediyor. Son olarak sözleşmelilerin kadroya geçişi sağlanırken 90 bin taşerona kadro şartları da bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı ile araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmaların ardından detaylar Bakan Bilgin tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Teknik çalışmaların başladığı belirtilirken taşeron işçi kadro çalışmalarının ne zaman Meclis gündeminde olacağı merak konusu. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda verilecek? İşte, son durum gelişmeleri…

90 bin taşerona kadro son dakika: Kabine Toplantısı ile takip ediliyor! 90 bin taşerona kadro şartları neler, ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor?

90 bin taşerona kadro son dakika haberleri bugün yapılacak Kabine Toplantısı ile gündemde. Yeni yılla birlikte çözülmesi beklenen taşeron işçiye kadro konusu Bakan Bilgin'in açıklamaları ile takip ediliyor. Geçtiğimiz yılsonunda konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu sorunu da çalışma takvimlerine aldıklarını belirtmişti. Peki, 90 bin taşerona kadro şartları neler, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek? İşte, 2023 taşerona kadro son durum gelişmeleri…

90 bin taşerona kadro son dakika: Kabine Toplantısı ile takip ediliyor! 90 bin taşerona kadro şartları neler, ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor?

TAŞERON İŞÇİ KADROYA NE ZAMAN GEÇECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi.

O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." açıklamalarında bulundu.

Buna göre taşerona kadro meselesinin yeni yılda çözüme kavuşması bekleniyor.

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90 bin taşerona kadro son dakika: Kabine Toplantısı ile takip ediliyor! 90 bin taşerona kadro şartları neler, ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor?

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI!

Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." dedi.

90 bin taşerona kadro son dakika: Kabine Toplantısı ile takip ediliyor! 90 bin taşerona kadro şartları neler, ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor?

Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup sunulmadığına ilişkin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız." ifadesini kullandı.

Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz." diye konuştu.

90 bin taşerona kadro son dakika: Kabine Toplantısı ile takip ediliyor! 90 bin taşerona kadro şartları neler, ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor?

90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Bakan Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Detayların önümüzdeki Kabine Toplantısı ardından ya da Bakan Vedat Bilgin tarafından açıklanması bekleniyor.

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