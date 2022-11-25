90 bin taşerona kadro son durum 2022: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler?

Taşerona kadro son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Taşerona kadro şartları ve kapsam alanı Bakan Bilgin'in açıklamalarıyla detaylandırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlık, sözleşmeliye kadro, EYT ve emekli zammıyla birlikte 90 bin taşerona kadro üzerinde de yoğunlaşmış durumda. Vatandaşlar da "90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, hangi kurumlara?" sorusuna yanıt aramakta. Peki, 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? İşte 90 bin taşerona kadro son durumu 2022 hakkında detaylı bilgiler…