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Haberler Yaşam 90 bin taşerona kadro son durum 2022: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler?
Giriş Tarihi: 25.11.2022 16:06 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 16:08

90 bin taşerona kadro son durum 2022: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler?

Taşerona kadro son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Taşerona kadro şartları ve kapsam alanı Bakan Bilgin'in açıklamalarıyla detaylandırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlık, sözleşmeliye kadro, EYT ve emekli zammıyla birlikte 90 bin taşerona kadro üzerinde de yoğunlaşmış durumda. Vatandaşlar da "90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, hangi kurumlara?" sorusuna yanıt aramakta. Peki, 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? İşte 90 bin taşerona kadro son durumu 2022 hakkında detaylı bilgiler…

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90 bin taşerona kadro son durum 2022: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler?

TAŞERON İŞÇİ KADROYA NE ZAMAN GEÇECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi.

O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." açıklamalarında bulundu.

Buna göre taşerona kadro meselesinin Kasım ayında çözüme kavuşması bekleniyor.

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