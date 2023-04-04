Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 90 bin taşerona kadro son durum 4 Nisan 2023: 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor ve şartları neler?
Giriş Tarihi: 04.04.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 09:14

90 bin taşerona kadro son durum 4 Nisan 2023: 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

90 bin taşerona kadro son dakika haberleri araştırılıyor. Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar arasında EYT, 3600 ek gösterge, sözleşmeliye kadro gibi önemli toplumsal meseleler yer alırken sıra taşerona kadro çalışmasında. Bu noktada 90 bin taşerona kadro var mı, taşerona kadro kimleri kapsıyor, şartları neler soruları yanıt aramakta. Geçici işçi düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, var mı? İşte 90 bin taşerona kadro son durum

90 bin taşerona kadro son durum 4 Nisan 2023: 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

90 bin taşerona kadro son dakika 2023 haberleri vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Meclis'teki yoğun gündem devam ediyor. Seçimlere az bir süre kaldı ve vatandaşlar 90 bin taşerona kadro var mı, gelecek mi sorusu yanıt aramakta. EYT, 3600 ek gösterge, sözleşmeliye kadro düzenlemeleri Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Bakan Bilgin önderliğinde tamamlandı. Peki, 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor? İşte konu hakkında detaylar

90 bin taşerona kadro son durum 4 Nisan 2023: 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO MECLİS'TE YERİNİ ALDI!

Meclis'te yoğun gündem devam ediyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Bakan Bilgin Bakanlık çalışmalarının başında geçici işçi dosyasının olduğunu aktarmıştı. Sıra taşeron işçide olacak!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
90 bin taşerona kadro son durum 4 Nisan 2023: 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRK-İŞ GÖRÜŞMESİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz." dedi.

90 bin taşerona kadro son durum 4 Nisan 2023: 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

"700 BİN İŞÇİNİN KAMU SÖZLEŞMESİNİN BİTMESİNİ İSTİYORUZ"

Başkan Erdün Atalay, "seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" diye konuştu.

90 bin taşerona kadro son durum 4 Nisan 2023: 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

90 BİN TAŞERONA KADRO SON DAKİKA GELİŞMELERİ

90 bin taşeron işçi kadroya geçmeyi bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takviminde ilk sırada geçici işçi sorunu yer alıyor. Bu sorunun çözülmesi ardından sırada taşerona kadro olacak.

Konuya dair Bakan Vedat Bilgin'den açıklama geldi:

SON DAKİKA