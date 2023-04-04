Haberler Yaşam 90 bin taşerona kadro son durum 4 Nisan 2023: 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

Giriş Tarihi: 04.04.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 09:14

90 bin taşerona kadro son dakika haberleri araştırılıyor. Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar arasında EYT, 3600 ek gösterge, sözleşmeliye kadro gibi önemli toplumsal meseleler yer alırken sıra taşerona kadro çalışmasında. Bu noktada 90 bin taşerona kadro var mı, taşerona kadro kimleri kapsıyor, şartları neler soruları yanıt aramakta. Geçici işçi düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, var mı? İşte 90 bin taşerona kadro son durum