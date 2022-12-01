90 bin taşerona kadro son durum: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları ne?

90 bin taşerona kadro şartları ve kapsadığı kurumlar detaylandırılıyor. Bakan Bilgin konu hakkında açıklamalarda bulunurken, Ak Parti grup başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi. Bu sebeple 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? İşte 90 bin taşerona kadro son durum 2022