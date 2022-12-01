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Haberler Yaşam 90 bin taşerona kadro son durum: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları ne?
Giriş Tarihi: 01.12.2022 13:37 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 13:38

90 bin taşerona kadro son durum: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları ne?

90 bin taşerona kadro şartları ve kapsadığı kurumlar detaylandırılıyor. Bakan Bilgin konu hakkında açıklamalarda bulunurken, Ak Parti grup başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi. Bu sebeple 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? İşte 90 bin taşerona kadro son durum 2022

90 bin taşerona kadro son durum: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları ne?

Taşerona kadro son durum aratılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." açıklamalarında bulunmuştu. Bu sebeple, 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak sorusuna yanıt arıyor. EYT, sözleşmeliye kadro, memur ve emekli zammı ile birlikte taşerona kadro da çalışmalar arasında. İşte detaylar…

90 bin taşerona kadro son durum: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları ne?

TAŞERON İŞÇİ KADROYA NE ZAMAN GEÇECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi.

O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." açıklamalarında bulundu.

Buna göre taşerona kadro meselesinin Kasım ayında çözüme kavuşması bekleniyor.

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90 bin taşerona kadro son durum: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları ne?

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI!

Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." dedi.

90 bin taşerona kadro son durum: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları ne?

Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup sunulmadığına ilişkin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız." ifadesini kullandı.

Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz." diye konuştu.

90 bin taşerona kadro son durum: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları ne?

90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Bakan Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Detayların önümüzdeki Kabine Toplantısı ardından ya da Bakan Vedat Bilgin tarafından açıklanması bekleniyor.

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