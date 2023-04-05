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Haberler Yaşam 90 bin taşerona kadro son dakika haberleri Nisan 2023: 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek, şartları neler?
Giriş Tarihi: 05.04.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 09:48

90 bin taşerona kadro son dakika haberleri Nisan 2023: 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek, şartları neler?

90 bin taşerona kadro son dakika haberleri sıklıkla aratılıyor. 3600 ek gösterge, EYT, emekli maaşlarında artış ve sözleşmeliye kadrodan sonra şimdi de geçici işçiye kadro Resmi Gazete'ye gelmiş durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak hakkında açıklamalarda bulundu ve gözler taşerona kadro Resmi Gazete'de yayımlandı haberinde. Bu noktada vatandaşlar "90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?" sorusuna yanıt aramakta. 90 bin taşerona kadro son durum

90 bin taşerona kadro son dakika haberleri Nisan 2023: 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek, şartları neler?

90 bin taşerona kadro son dakika Meclis'e geldi mi, ne zaman çıkacak sorusu yanıt aramakta. Geçici işçilere kadro Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yapacağı yeni çalışmada. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte detaylar

90 bin taşerona kadro son dakika haberleri Nisan 2023: 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek, şartları neler?

BAKAN BİLGİN AÇIKLADI: KAMUDAKİ TAŞERONLARI PLANLADIK!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada konuya dair şunları kaydetti:

"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."

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90 bin taşerona kadro son dakika haberleri Nisan 2023: 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek, şartları neler?

GEÇİCİ İŞÇİŞLERE KADRO RESMİ GAZETE'DE

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla, kurumların ihtiyaçları doğrultusunda geçici işçi çalıştırma süresi de artırılırdı.

Buna göre geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek. Bu sürenin belirlenmesinde idare, kurum ve kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık yetkili olacak.

90 bin taşerona kadro son dakika haberleri Nisan 2023: 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek, şartları neler?

Sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçişi yapılamadığından geçici iş pozisyonlarında çalıştırılmaya devam edilen işçilerin, bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanacakları tarihte iş sözleşmelerinin sona erdirilmesini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Bu şekilde iş sözleşmesinin sürdürülmesi ya da sona erdirilmesi kararının sözleşmenin taraflarına bırakılması amaçlanıyor.

90 bin taşerona kadro son dakika haberleri Nisan 2023: 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek, şartları neler?

İdare, kurum ve kuruluşlar tarafından çalıştırılan geçici işçiler, çalıştırıldıkları iş yerlerinde geçirdiği hizmet süresi esas alınarak bu işyerlerinde boş olan sürekli işçi kadrolarına geçirilecek.

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