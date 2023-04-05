90 bin taşerona kadro son dakika haberleri Nisan 2023: 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek, şartları neler?

90 bin taşerona kadro son dakika haberleri sıklıkla aratılıyor. 3600 ek gösterge, EYT, emekli maaşlarında artış ve sözleşmeliye kadrodan sonra şimdi de geçici işçiye kadro Resmi Gazete'ye gelmiş durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak hakkında açıklamalarda bulundu ve gözler taşerona kadro Resmi Gazete'de yayımlandı haberinde. Bu noktada vatandaşlar "90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?" sorusuna yanıt aramakta. 90 bin taşerona kadro son durum