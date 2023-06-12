90 günde 4 blok bitirildi! Depremzedelerin konutları yükseliyor

Asrın felaketinde etkilenin iller arasında yer alan Adana'da depremzedeler için yapımına başlanan TOKİ konutları hızla yükseliyor. 24 blok ve 590 konuttan oluşacak Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan konutların 5 bloğu tamamlandı. İlk dairelerin ailelere Kasım ayında teslim edilmesi tahmin ediliyor.