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90 günde 4 blok bitirildi! Depremzedelerin konutları yükseliyor
Giriş Tarihi: 12.06.2023 11:12
Güncelleme Tarihi: 12.06.2023
11:14
90 günde 4 blok bitirildi! Depremzedelerin konutları yükseliyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Adana'da afet konutları TOKİ eliyle hızla yükseliyor. İlk dairelerin ailelere Kasım ayında teslim edilmesi hedeflenirken, konu ile ilgili DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "90 günde yumurtadan bir canlı hayvan çıkarken biz 90 günde 4 blok bitiriyoruz" dedi.