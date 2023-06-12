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Haberler Yaşam 90 günde 4 blok bitirildi! Depremzedelerin konutları yükseliyor
Giriş Tarihi: 12.06.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 11:14

90 günde 4 blok bitirildi! Depremzedelerin konutları yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Adana'da afet konutları TOKİ eliyle hızla yükseliyor. İlk dairelerin ailelere Kasım ayında teslim edilmesi hedeflenirken, konu ile ilgili DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "90 günde yumurtadan bir canlı hayvan çıkarken biz 90 günde 4 blok bitiriyoruz" dedi.

MURAT KARAMAN
90 günde 4 blok bitirildi! Depremzedelerin konutları yükseliyor

Asrın felaketinde etkilenin iller arasında yer alan Adana'da depremzedeler için yapımına başlanan TOKİ konutları hızla yükseliyor. 24 blok ve 590 konuttan oluşacak Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan konutların 5 bloğu tamamlandı. İlk dairelerin ailelere Kasım ayında teslim edilmesi tahmin ediliyor.

90 günde 4 blok bitirildi! Depremzedelerin konutları yükseliyor

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Adana Yumurtalık Akyuva Mahallesi'nde 405, Sarıçam Göztepe Mahallesi'nde 1104, Ceyhan Mithatpaşa Mahallesi'nde 511, Çukurova Şambayadı Mahallesi'nde 581, Sarıçam Buruk Mahallesi'nde 590 konut olmak üzere toplam 3 bin 200 konutun inşaatı sürüyor. Diğer projelerin de ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak" dedi.

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90 günde 4 blok bitirildi! Depremzedelerin konutları yükseliyor

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Şantiyelerde 7 gün 24 saat esasına göre çalışıldığını aktaran Karslıoğlu, "Cumhurbaşkanımız vatandaşlara 1 yıl da evlerini teslim edeceğiz sözünü verdi. Cumhurbaşkanımızın hızına yetişmek mümkün değil ancak burada 7 gün 24 saat çalışmaya devam ediyoruz. İlk daireleri Kasım, Aralık ayında teslim edeceğiz" diye konuştu.

90 günde 4 blok bitirildi! Depremzedelerin konutları yükseliyor

90 GÜNDE 4 BLOK BİTİRİLDİ
TOKİ'de 90 günde 4 blok inşaatının tamamlandığına da dikkat çeken Karslıoğlu, "TOKİ'nin yapmış olduğu tünel kalıp sistemi dünyaya örnek olmuştur. 4 saatte bir tablayı dökebilecek durumdayız. Depremde de TOKİ'nin projelerinin hasar görmemesi tüm dünyada özellikle Japonya'da dikkat çekti.

90 günde 4 blok bitirildi! Depremzedelerin konutları yükseliyor
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