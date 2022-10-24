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90’lık gelin ile 77’lik damat nikah masasına oturdu: Evlilik teklifini bakın kim yaptı
Giriş Tarihi: 24.10.2022 09:21
Güncelleme Tarihi: 24.10.2022
09:21
90’lık gelin ile 77’lik damat nikah masasına oturdu: Evlilik teklifini bakın kim yaptı
Sağlık sorunları için gittikleri sağlık ocağında tanışan 90 yaşındaki Habibe Özdemir ile 77 yaşındaki Muharrem Erdoğan, evlilik kararı aldı. Evlilik teklifinin kendisinden geldiğini belirten Habibe Özdemir, "Birbirimizi sevdik. Beğendim, oldu" ifadelerini kullandı…