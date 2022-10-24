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Haberler Yaşam 90’lık gelin ile 77’lik damat nikah masasına oturdu: Evlilik teklifini bakın kim yaptı
Giriş Tarihi: 24.10.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 09:21

90’lık gelin ile 77’lik damat nikah masasına oturdu: Evlilik teklifini bakın kim yaptı

Sağlık sorunları için gittikleri sağlık ocağında tanışan 90 yaşındaki Habibe Özdemir ile 77 yaşındaki Muharrem Erdoğan, evlilik kararı aldı. Evlilik teklifinin kendisinden geldiğini belirten Habibe Özdemir, "Birbirimizi sevdik. Beğendim, oldu" ifadelerini kullandı…

90’lık gelin ile 77’lik damat nikah masasına oturdu: Evlilik teklifini bakın kim yaptı

İstanbul'da eşini kaybettikten sonra Cihangir Mahallesi'nde tek başına yaşayan 4 çocuk babası 77 yaşındaki PTT'den emekli Muharrem Erdoğan ile aynı mahallede oturan daha önce evlilik yapmayan 90 yaşındaki Habibe Özdemir, 7 yıl önce sağlık sorunları için gittikleri aile sağlığı merkezinde tanıştı.

90’lık gelin ile 77’lik damat nikah masasına oturdu: Evlilik teklifini bakın kim yaptı

Görüşmeye başlayan Özdemir ile Erdoğan yaşamlarının kalan bölümünü birlikte geçirmeye karar verdi.

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90’lık gelin ile 77’lik damat nikah masasına oturdu: Evlilik teklifini bakın kim yaptı

Nikah masasına oturan çiftin nikah şahitliklerini Cihangir Aile Sağlığı Merkezi görevlileri yaptı.

90’lık gelin ile 77’lik damat nikah masasına oturdu: Evlilik teklifini bakın kim yaptı

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli yaşlı çiftin nikahlarını kıyarken, evlilik cüzdanını da 90 yaşındaki gelin Habibe Özdemir'e verdi.

90’lık gelin ile 77’lik damat nikah masasına oturdu: Evlilik teklifini bakın kim yaptı

Habibe Özdemir, evlilik teklifinin kendisinden geldiğini belirterek, "Birbirimizi sevdik. Sevdim, beğendim, oldu" diye konuştu.

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