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Haberler Yaşam 91 kilodan 70 kiloya düştü! Karnından çıkan doktorları şoke etti
Giriş Tarihi: 05.10.2021 12:16 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 12:19

91 kilodan 70 kiloya düştü! Karnından çıkan doktorları şoke etti

25 yaşında bir çocuk annesi Kader İşçi, 7 ay önce şişkinlik şikayetiyle doktora başvurdu. Önce idrar yolu enfeksiyonundan kaynaklanabileceği düşünüldü, ancak tedaviye rağmen karnındaki şişkinlik artmaya devam etti. Bu süreçte 55 kilodan 91 kiloya kadar çıkan genç kadına doğru teşhis yaklaşık 6 ay sonra kondu. Kader İşçi'nin yumurtalık tümörü olduğu anlaşıldı. Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kiniği'nden jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Taylan Şenol ve ekibi tarafından 15 gün önce ameliyat edilen İşçi'nin karnından tam 20 kiloluk tümör çıkarıldı.

91 kilodan 70 kiloya düştü! Karnından çıkan doktorları şoke etti

Tunceli'de yaşadığı sırada şişkinlik şikayeti ile doktora başvuran 25 yaşındaki Kader İşçi, hızla kilo almaya devam edince önce ikinci çocuğuna hamile olduğunu sandı.

91 kilodan 70 kiloya düştü! Karnından çıkan doktorları şoke etti

Ancak gebelik testi negatif çıktı. Şişkinliğinin enfeksiyon kaynaklı olabileceği söylendi ve bir süre idrar yolu enfeksiyonu tedavisi gördü. Şikayetleri bitmediği gibi, şişkinliğine hazımsızlık da eklendi ve artık günlük hayatını sürdürmekte zorlanmaya başladı.

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91 kilodan 70 kiloya düştü! Karnından çıkan doktorları şoke etti

Manisa'da tekrar doktora giden genç kadına çekilen MR'ın ardından aylar sonra teşhis konabildi. 7 ay içinde 55 kilodan 91 kiloya kadar çıkan İşçi'nin yumurtalıklarında 35-40 cm çapında dev bir kitle olduğu tespit edildi.

91 kilodan 70 kiloya düştü! Karnından çıkan doktorları şoke etti

İstanbul'a gelen İşçi, Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'nden Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Taylan Şenol'a başvurdu ve hemen ameliyata alınarak sağlığına kavuştu.


91 kilodan 70 kiloya düştü! Karnından çıkan doktorları şoke etti

"PANDEMİDEN SONRA BÜYÜMÜŞ KİSTLERİ DAHA SIK GÖRMEYE BAŞLADIK"

Doç. Dr. Şenol, İşçi'nin yaklaşık bir ay önce kendilerine başvurduğunu anlatarak "Karnında oldukça büyük bir şişlik vardı ve ultrasonda baktığımda kocaman bir kist olduğunu gördüm. Daha sonra bu kistin yumurtalık kisti olduğunu anladık ve ameliyat gerektiğine karar verdik.

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