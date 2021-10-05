HaberlerYaşam 91 kilodan 70 kiloya düştü! Karnından çıkan doktorları şoke etti
Giriş Tarihi: 05.10.2021 12:16Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 12:19
91 kilodan 70 kiloya düştü! Karnından çıkan doktorları şoke etti
25 yaşında bir çocuk annesi Kader İşçi, 7 ay önce şişkinlik şikayetiyle doktora başvurdu. Önce idrar yolu enfeksiyonundan kaynaklanabileceği düşünüldü, ancak tedaviye rağmen karnındaki şişkinlik artmaya devam etti. Bu süreçte 55 kilodan 91 kiloya kadar çıkan genç kadına doğru teşhis yaklaşık 6 ay sonra kondu. Kader İşçi'nin yumurtalık tümörü olduğu anlaşıldı. Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kiniği'nden jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Taylan Şenol ve ekibi tarafından 15 gün önce ameliyat edilen İşçi'nin karnından tam 20 kiloluk tümör çıkarıldı.