Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 91. ÖGG sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? 91. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik 2021 ÖGG sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 07.05.2021 14:06 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 16:48

91. açıklandı mı, nasıl öğrenilir? 91. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik 2021 ÖGG sonuçları sorgulama ekranı

ÖGG sınav sonuçları kapsamında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 17 tarihinde düzenlenen sınava katılım gösteren özel güvenlik görevlisi adayları, açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak konusuya yönelik bilgi edinmeye çalışıyor. Adaylar, 91. ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı üzerinde yoğunluk oluşturdu. İşte, ne zaman açıklanacak ve ÖGG sonuçları nasıl, nereden öğrenilir konusuyla ilgili gelişmeler

91. ÖGG sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? 91. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik 2021 ÖGG sonuçları sorgulama ekranı

2021 için geri sayım sürüyor. Özel Güvenlik 91. Temel Eğitim ve 67. Yenileme Eğitimi Sınavı, 17 Nisan tarihinde binlerce adayın katılımı ile gerçekleşti. Adaylar, Mayıs ayı itibarı ile ÖGG sınav sonucu 2021 hakkında araştırmalarını yoğunlaştırıd. Öyle ki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Peki, açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, 91. ÖGG sonuçları hakkında gelişmeler ve ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı

91. ÖGG sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? 91. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik 2021 ÖGG sonuçları sorgulama ekranı

91. ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖGG takvimine göre, ÖGG sınav sonuçları 7 Mayıs 2021 Cuma günü açıklanacak. Adaylar, kendilerinden istenilen bilgileri girerek ÖGG sonuçlarını öğrenebilecek. ÖGG sonuçlarının bugün akşam saatlerine doğru erişime açılması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
91. ÖGG sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? 91. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik 2021 ÖGG sonuçları sorgulama ekranı

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULAMA YAPILIR?

91. Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı resmi sayfası üzerinden açıklanacak. Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından TC kimlik numarası ile sorgulanabilecek.

ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

91. ÖGG sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? 91. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik 2021 ÖGG sonuçları sorgulama ekranı

ÖGG SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerinesınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web adresinde yer alan "ÖzelGüvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itirazaçıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabınayatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerineteslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.
Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecektir.

91. ÖGG sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? 91. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik 2021 ÖGG sonuçları sorgulama ekranı

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir.

Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olma

SON DAKİKA