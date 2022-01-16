93 yaşındaki baltalı saldırgandan kan donduran tehditler: Tekrar saldıracağım! Pazartesi günü...

İstanbul'da geçtiğimiz hafta kan donduran bir olay yaşandı. Zammı kabul etmeyen kiracısının kapısını baltayla kırıp içeri giren ve evi dağıtan saldırganın sözleri şaşkınlık yarattı. 93 yaşındaki Naim Akgün, "Pazartesi günü 7-8 camını kıracağım. Başka çaresi yok çünkü. Neye mal olursa olsun kıracağım" ifadelerini kullandı.