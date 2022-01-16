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Haberler Yaşam 93 yaşındaki baltalı saldırgandan kan donduran tehditler: Tekrar saldıracağım! Pazartesi günü...
Giriş Tarihi: 16.01.2022 12:56 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 13:13

93 yaşındaki baltalı saldırgandan kan donduran tehditler: Tekrar saldıracağım! Pazartesi günü...

İstanbul'da geçtiğimiz hafta kan donduran bir olay yaşandı. Zammı kabul etmeyen kiracısının kapısını baltayla kırıp içeri giren ve evi dağıtan saldırganın sözleri şaşkınlık yarattı. 93 yaşındaki Naim Akgün, "Pazartesi günü 7-8 camını kıracağım. Başka çaresi yok çünkü. Neye mal olursa olsun kıracağım" ifadelerini kullandı.

93 yaşındaki baltalı saldırgandan kan donduran tehditler: Yine saldıracağım! Pazartesi günü...

Korkunç olay geçen çarşamba İstanbul Bayrampaşa'daki 3 katlı bir binada yaşandı. İddiaya göre, 2 yıldır kiracıları olduğu Suriye uyruklu aileyi, evinden çıkarmak isteyen 93 yaşındaki ev sahibi Naim Akgün, bin 200 lira olan kirayı 3 bin liraya çıkardı.

93 yaşındaki baltalı saldırgandan kan donduran tehditler: Yine saldıracağım! Pazartesi günü...

Kiracılarının çıkmak istememesi ve kira zammını da kabul etmemeleri üzerine Naim Akgün, baltayla kapıya dayandı. Naim Akgün, eline aldığı baltayla dış kapıyı kırıp içeri girdi.

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93 yaşındaki baltalı saldırgandan kan donduran tehditler: Yine saldıracağım! Pazartesi günü...

İçeride aile olmasına aldırmadan evin diğer kapılarını da baltayla parçaladı. Ev sahibinin baltayla daire kapısının kırdığı anlar, ise bina sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

O görüntüler dehşete düşürdü! Kira artışını kabul etmeyen Suriyeli ailenin evini baltayla bastı | Video

93 yaşındaki baltalı saldırgandan kan donduran tehditler: Yine saldıracağım! Pazartesi günü...

Olay sonrası gözaltına alınan Naim Akgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken oğlu İhsan Akgün tutuklandı. Serbest bırakılan 93 yaşındaki Naim Akgün, açıklamalarda bulundu.


93 yaşındaki baltalı saldırgandan kan donduran tehditler: Yine saldıracağım! Pazartesi günü...

Naim Akgün, "Üç sene önce kiraya verdik. 'Torunlarım gelip bana bakacak' dedim. Yedinci katta tek başıma yaşıyorum. Çıkmalarını söyledim, çıkmadılar. Böyle bir şey yaşandı. Benim çocuğu içeri attılar, İhsan'ı hapse attılar.

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