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Haberler Galeri 997. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Şans Topu 22 Temmuz sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı

997. hafta çekiliş sonuçları açıklandı! sonuçları ve ekranı

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam gerçekleştirilen canlı çekiliş ile sonuçları ve kazanan numaraları açıklandı. Şans Topu Loto bilet sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar, sorgulama işlemini haberimizden yapabilirler. İşte, 997. hafta kazanan numaraları ve 22 Temmuz sayfası!

Giriş Tarihi: 22.07.2020 21:19 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 21:22
997. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Şans Topu 22 Temmuz sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 22 Temmuz çekilişi sonuçları ile sona erdi. İdaresi (MPİ) tarafından haftada bir kez gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 22 Temmuz ekranı sabah.com.tr'de!

ŞANS TOPU 22 TEMMUZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15'te yapıldı ve sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz çarşamba gerçekleşen çekilişte 5+1 bilen olmamış ve büyük ikramiye 772.881,32 TL devretmişti.

997. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Şans Topu 22 Temmuz sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı

ŞANS TOPU 22 TEMMUZ SONUÇLARI BİLET SORGULAMA

Haberimizden, 22 Temmuz çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar hakkında bilgi edinebilir, ekranı ile bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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997. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Şans Topu 22 Temmuz sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı

22 TEMMUZ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

çekilişinin 997. hafta çekilişi yapıldı ve sonuçları açıklandı. Haftanın kazanan numaraları şu şekilde oldu;

6, 16, 17, 25, 31 ve +9

Geçtiğimiz haftanın kazanan numaraları şu şekilde idi: 02, 05, 08, 15, 16 ve +10

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

997. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Şans Topu 22 Temmuz sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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