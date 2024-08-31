Giriş Tarihi: 31.08.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
12:48
9.YARGI PAKETİ ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 4-4 ceza indirimi, genel af... TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi!
9. Yargı Paketi Eylül ayının ilk günü toplanacak olan Meclis'in gündeminde olacak mı merak ediliyor. TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen yargı paketi için Resmi Gazete adımı bekleniyor. Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanacak olan yasada 4-4 ceza indirimi, genel af gibi konu başlıkları dikkat çekiyor. Peki, 9. yargı paketi ne zaman çıkacak? İşte, detaylar...