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Giriş Tarihi: 31.08.2024 12:48 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 12:48

9.YARGI PAKETİ ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 4-4 ceza indirimi, genel af... TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi!

9. Yargı Paketi Eylül ayının ilk günü toplanacak olan Meclis'in gündeminde olacak mı merak ediliyor. TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen yargı paketi için Resmi Gazete adımı bekleniyor. Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanacak olan yasada 4-4 ceza indirimi, genel af gibi konu başlıkları dikkat çekiyor. Peki, 9. yargı paketi ne zaman çıkacak? İşte, detaylar...

9.YARGI PAKETİ ne zaman çıkacak, Resmi Gazete’de yayımlandı mı? 4-4 ceza indirimi, genel af... TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi!

9. Yargı Paketi gündemi kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. İçeriğinde soyadı düzenlemesi, Hakim ve savcıların terfi sistemi, Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gibi önemli konular yer alıyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, resmi Gazete 'de yayımlandı mı?

9.YARGI PAKETİ ne zaman çıkacak, Resmi Gazete’de yayımlandı mı? 4-4 ceza indirimi, genel af... TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi!

9. YARGI PAKETİ TBMM ADALET KOMİSYONUNDA KABUL EDİLDİ

amuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

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9.YARGI PAKETİ ne zaman çıkacak, Resmi Gazete’de yayımlandı mı? 4-4 ceza indirimi, genel af... TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi!

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

Soyadı düzenlemesi yapılacak; Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.

Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek; Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.

Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.

Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.

9.YARGI PAKETİ ne zaman çıkacak, Resmi Gazete’de yayımlandı mı? 4-4 ceza indirimi, genel af... TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi!

BAKAN TUNÇ: TÜRKİYE YÜZYILI'NI ADALETİN YÜZYILI YAPMAK İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen 39 maddelik 9. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulunda uzlaşı içerisinde kabul edileceğine inandığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildiğini anımsatarak, önümüzdeki günlerde de TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini bildirdi.

9.YARGI PAKETİ ne zaman çıkacak, Resmi Gazete’de yayımlandı mı? 4-4 ceza indirimi, genel af... TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi!

9.YARGI PAKETİNİN UZLAŞI İÇERİSİNDE KABUL EDİLECEĞİNE İNANIYORUM

Adalet Bakanı Tunç, kanun teklifinin adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma, yargısal süreçleri hızlandırma, suçla etkin mücadele sağlama, ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama, aile kurumunu güçlendirme, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişletme gibi önemli düzenlemeleri içerdiğini kaydetti.

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