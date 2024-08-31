9.YARGI PAKETİ ne zaman çıkacak, Resmi Gazete’de yayımlandı mı? 4-4 ceza indirimi, genel af... TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi!

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

Soyadı düzenlemesi yapılacak; Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.

Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek; Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.

Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.

Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.